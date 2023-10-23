Стало известно, какие могут быть виды повесток и кто имеет право их вручать

Вручение повесток в Украине. Фото: suspilne.media

Сейчас в Украине продолжается мобилизация. Мужчины от 18 до 60 лет, которые военнообязанные, могут быть мобилизованы на службу в ВСУ. Одним из наиболее распространенных способов оповещения о призыве является вручение повесток.

О том, какие могут быть повестки и кто вручает их, рассказали в издании "Фокус".

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Виды повесток

По словам начальника службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, подполковника Владимира Фитьо, вручение повестки не является признаком срочной отправки на боевые позиции. Он также объяснил, какие могут быть виды повесток.

Есть два вида повесток, которые могут вручить на улице, а именно:

Вручение первой повестки обязывает военнообязанного прийти в военкомат для того, чтобы обновить данные, пройти медосмотр и получить информацию о его семейном положении, профессии и специальности.

Вторую повестку вручают военнообязанным, которые признанные пригодными к военной службе. Получив ее, военнообязанный должен явиться в ТЦК для отправки в войска.

Кто может вручить повестки

Вручать повестки имеют право только уполномоченные лица, а именно:

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;

руководители (председатели) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций;

руководители учебных заведений;

уполномоченные представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Кто получает повестки

По Постановлению о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки повестки могут вручать всем украинцам от 18 до 60 лет. Но по информации Порядка организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных, они имеют право вручать только призывникам, военнообязанным и резервистам.

Что делать после вручения повестки

Если вы получили повестку, то вам необходимо:

Проверить документы у человека, вручающего повестку. Лицо должно иметь распоряжение главы ТЦК о вручении повесток, где написаны фамилии этих лиц и их служебные документы (удостоверения), являющиеся доказательством того, что эти лица работают именно в этих учреждениях.

Подписать повестку и расписаться в ее получении.

Появиться в ТЦК в нужный срок.

Напомним, ранее мы рассказали, вправе ли вручать повестку военнообязанному мужчине на блокпосте и как правильно действовать в таком случае.