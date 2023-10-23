Стало відомо, які можуть бути види повісток та хто має право їх вручати

Вручення повісток в Україні. Фото: suspilne.media

Наразі в Україні продовжує тривати мобілізація. Чоловіки від 18 до 60 років, які є військовозобов'язаними, можуть бути мобілізовані на службу до ЗСУ. Одним із найбільш поширених способів оповіщення про призов є вручення повісток.

Про те, які можуть бути повістки та хто їх вручає, розповіли у виданні "Фокус".

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Види повісток

За словами начальника служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України, підполковника Володимир Фітьо, вручення повістки не є ознакою термінової відправки на бойові позиції. Він також пояснив, які можуть бути види повісток.

Є два види повісток, які можуть вручити на вулиці, а саме:

Вручення першої повістки зобов'язує військовозобов'язаного прийти до військкомату для того, щоб оновити дані, пройти медогляд та отримати інформацію щодо його сімейного стану, професії та спеціальності.

Другу повістку вручають військовозобов'язаним, яких визнали придатними до військової служби. Отримавши її, військовозобов'язаний має з'явитися до ТЦК для відправки у війська.

Хто може вручити повістки

Вручати повістки мають право лише уповноважені особи, а саме:

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад;

керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

керівники закладів освіти;

уповноважені представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Хто отримує повістки

За Постановою про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, повістки можуть вручати всім українцям від 18 до 60 років. Але за інформацією Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, їх мають право вручати лише призовникам, військовозобов'язаним та резервістам.

Що робити після вручення повістки

Якщо ви отримали повістку, то вам необхідно:

Перевірити документи в людини, яка вручає повістку. Особа повинна мати розпорядження очільника ТЦК про вручення повісток, де написані прізвища цих осіб та їхні службові документи (посвідчення), які є доказом того, що ці особи працюють саме в цих установах.

Підписати повістку та розписатися в її отриманні.

З'явитися до ТЦК у потрібний строк.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, чи мають право вручати повістку військовозобов'язаному чоловіку на блокпосту та як правильно діяти у такому разі.