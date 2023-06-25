Що робити, коли працівники ТЦК відбирають телефон — адвокати дали поради

Військовозобов'язані прийшли до ТЦК та СП. Фото: google.com

Частішають випадки, коли представники ТЦК та СП влаштовують так звані облави на чоловіків, внаслідок яких затриманих одразу везуть на медичну комісію, де "усі здорові", і того ж дня відправляють до навчальної частини. Фокус запитав у юристів, чи законні такі дії представників ТЦК, і що можна зробити тим, хто зіткнувся з ситуацією затримання та термінової відправки на службу.

Мобілізація в Україні триває, як і воєнний стан, а дії співробітників територіальних центрів комплектування час від часу сприяють появі гучних медійних історій.

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Юристи пояснюють: законного права відібрати телефон представники ТЦК та СП не мають.

"На цей момент не існує нормативного акта, який би дозволяв співробітникам ТЦК та СП вилучення будь-яких речей осіб на вулиці, інших громадських місцях, вдома. Єдине виключення становить перевірка документів особи та поверхневий огляд її транспортного засобу на блокпостах. Слід зазначити, що навіть на блок-постах військові, поліція не мають права вилучати будь-які особисті речі, які не містять явних ознак злочину", — зауважив адвокат, юрист судової практики ЮКК "Де-Юре" Юрій Сергієнко.

"Представники ТЦК не мають права вилучати телефон у призовників. Такі права у ТЦК згідно з чинним законодавством відсутні. Якщо ви не бажаєте віддавати телефону, ви його можете не віддавати представнику ТЦК. Все залежить від вашого бажання, примусово у вас вилучити телефон не можуть", — каже у коментарі Фокусу Дмитро Лазебний, адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери".

Чоловікам вручають повістку співробітники ТЦК. Фото: facebook.com/DF.Avangard

Адвокати наголошують: дії співробітника поліції щодо вилучення мобільного телефону та передання його співробітникам ТЦК є абсолютно неправомірними

Юрій Сергієнко розповідає: трапляється, що співробітники ТЦК на вулиці, або у приміщенні ТЦК пропонують особі здати телефони, і особа добровільно здає свій телефон та інші речі. "Роз’яснюємо, що це робити особа не зобов’язана та надалі буде вкрай тяжко довести, що вона діяла під примусом", — повідомив адвокат.

Проте відомі випадки, коли телефони у чоловіків відбирають співробітники поліції, щоб потім передати їх співробітникам ТЦК. Юристи впевнені: безпідставно забирати телефони не мають і поліцейські.

"Працівники поліції також безпідставно не можуть забрати у вас телефон. Суто теоретично випадки огляду вашого телефону можливі в межах Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану (Порядок Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 за № 1456). Знову ж таки, є чіткі підстави попросити вас надати для огляду ваш телефон, і ви маєте надавати відповідний телефон для огляду самостійно. Просто так, без належних на те підстав ваш телефон працівники поліції також забрати не можуть", — каже Дмитро Лазебний.

А Юрій Сергієнко підкреслив: вилучення предметів у особи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про обшук або огляд або якщо певні речі є знаряддям злочину або адміністративного правопорушення. При цьому складаються відповідно протоколи вилучення за участі понятих, особа має право на захисника та інші процесуальні права. Надалі такі предмети передаються на зберігання до приміщень у органах поліції і доля таких вилучених предметів вирішується судом.

"Таким чином, дії співробітника поліції щодо вилучення мобільного телефону та передання його співробітникам ТЦК є абсолютно неправомірними", — пояснив адвокат.

Раніше в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE адвокат Ігор Ясько розповів, як написати заяву про неправомірні дії співробітників ТЦК.

Нагадаємо, ми писали, як діяти військовозобов'язаним, які мають відстрочку, якщо їх намагаються мобілізувати.

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