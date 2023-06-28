Общая мобилизация в Украине — сколько еще будет продолжаться и что нужно знать

Военная служба в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

С 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения россии в Украину было введено военное положение и общую мобилизацию на 90 дней. С тех пор их регулярно продолжали. Последний раз — в мае 2023 года.

Сколько еще может продолжаться всеобщая мобилизация и когда закончится призыв на военную службу, разбираемся дальше в материале.

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Что предполагает общая мобилизация в Украине

Общая мобилизация — это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил. Она производится одновременно на всей территории страны. Призвать на военную службу могут преимущественно мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут выполнять военную обязанность. Женщины могут добровольно подписать контракт с ВСУ.

Следует заметить, что мобилизация касается всех:

органов государственной власти;

других государственных органов;

органов местного самоуправления;

Вооруженных сил Украины;

других военных формирований;

органов и сил Гражданской обороны Украины;

отраслей национальной экономики;

государственных и частных предприятий;

учреждений и организаций.

Украинские военные. Фото: president.gov.ua

Когда завершится общая мобилизация в Украине

В Украине с начала полномасштабной войны состоялось семь голосований Верховной Рады по продолжению военного положения и всеобщей мобилизации.

Последний раз, как уже отмечалось выше, парламент голосовал в мае текущего года, продлив общую мобилизацию до 18 августа 2023 года. Таким образом, официально общий призыв на военную службу будет продолжаться до этой даты.

Однако поскольку россия отказывается выводить свои войска за пределы границ Украины и продолжает вести захватническую войну, украинская власть и дальше будет продолжать мобилизацию. Это будет продолжаться, пока будет существовать такая необходимость и угроза со стороны россии.

Украинские военные. Фото: Getty Images

Кого не будут призывать даже во время общей мобилизации

Согласно ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" есть категории граждан, не подлежащих призыву на военную службу:

мужчин, достигших предельного возраста (старше 60 лет);

лица непригодны по состоянию здоровья и исключены из военного учета;

мужчины, имеющие отсрочку;

забронированные на период военного положения и мобилизации государственными органами власти и другими государственными организациями, органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и организациями;

признаны ВЛК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);

лица с инвалидностью;

лица, признанные инвалидами I-II группы;

мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет (только по собственному желанию и по месту жительства);

родители-одиночки, воспитывающие ребенка/детей до 18 лет (только по собственному желанию и по месту жительства);

лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А или ту, которая болеет тяжелой болезнью (с соответствующей справкой) в возрасте до 18 лет;

лица, на иждивении которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени их выражения)

лица, воспитывающие совершеннолетнего (18 -23 лет) ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;

опекуны, усыновители, приемные родители, попечители, родители-воспитатели, которые содержат детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (возрастом до 18 лет);

лица, заботящиеся о жене/супруге с инвалидностью или за родителями, родителями жены/супруга;

лица, постоянно ухаживающие за лицом с инвалидностью I-II группы или за лицом, которое, по заключению врача, требует такого ухода;

лица, занимающиеся постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе по закону (в случае, если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);

попечители лица с инвалидностью, признанной судом ограничено дееспособным или недееспособным;

лица, уволившиеся с военной службы в запас и с этого времени еще не прошло шести месяцев (в этот перечень не входят резервисты первой очереди), но их могут призвать по их собственному желанию;

лица, уволившиеся с военной службы в запас и с этого времени еще не прошло шести месяцев (в этот перечень не входят резервисты первой очереди), но их могут призвать по их собственному желанию;

мужчины и женщины, чьи близкие родственники пропали без вести или погибли во время проведения АТО и были к ней привлечены косвенно или прямо.

Какие профессии дают право на отсрочку от призыва на военную службу

По закону, призыв не распространяется на мужчин, имеющих отсрочку по виду деятельности:

народных депутатов и депутатов Верховной Рады Крыма;

работников военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций ВСУ;

Министерства обороны;

Службы безопасности Украины;

Государственная служба специальной связи;

Нацгвардии;

Службы внешней разведки;

Нацполиции;

Госпогранслужбы;

Нацгвардии;

Национальное антикоррупционное бюро;

налоговой милиции;

Управление государственной охраны Украины;

Государственное бюро расследований;

Государственная исполнительная служба Украины;

некоторых категорий чиновников.

Кто из получателей образования может рассчитывать на отсрочку от мобилизации

Соискатели образования и преподаватели имеют право на отсрочку от мобилизации. Речь идет о:

студентах;

аспирантах;

докторантах;

ассистентах-стажерах;

научных, научно-педагогических и педагогических работников, если работают в учебных заведениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки независимо от ученых званий и ученой степени.

Военнообязан в ТЦК. Фото: МОТЦК и СП

Ранее мы писали, начальник Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, полковник Владимир Арап рассказал, каких специалистов будут призывать в первую очередь на военную службу.

Напомним, мы сообщали, кто из военнообязанных мужчин имеет право на отсрочку летом 2023 года, а кто вообще не может быть мобилизован.

Также мы рассказывали, как действовать военнообязанным, имеющим отсрочку, если их пытаются мобилизовать.