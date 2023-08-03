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Штраф или тюрьма? Как накажут мужчин за игнорирование прохождения ВВК

3 августа 2023 18:36
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине — какое наказание грозит в случае неявки для прохождения ВВК
Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: google.com
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Военное положение и общая мобилизация продлены в стране до 15 ноября, а значит, военнообязанным мужчинам и дальше будут вручать повестки, после которых возможна и отправка на медицинскую комиссию.

Какое наказание может грозить за неявку для прохождения ВЛК или за прерывание медкомиссии, рассказал адвокат Богдан Пересада на портале b2bconsult.

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За какое нарушение предусмотрена административная ответственность

Штраф могут получить военнообязанные мужчины, которые не явились на прохождение ВВК. Это предусмотрено ст. 210-1 "Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".

За игнорирование прохождения медкомиссии мужчина может получить штраф в размере:

  • от 100 до 200 тысяч рублей;
  • от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — должностные лица.

Таким образом, максимальный размер штрафа составляет 3 400-5 100 грн.

За какое нарушение есть риск сесть за решетку

Уголовная ответственность предусмотрена ст. 336 УК "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период".

Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

 

Что будет в случае игнорирования начатого прохождения ВЛК — мнение адвоката
Военнообязанные в ТЦК и СП. Фото: google.com

Что будет в случае игнорирования начатого прохождения ВВК — мнение адвоката

Богдан Пересада отмечает, что тех, кто проигнорировал прохождение медкомиссии, ждет административная ответственность за неявку по повестке.

Однако тех, кто проигнорировал уже начатое прохождение ВВК, могут быть привлечены к уголовной ответственности. В таком случае правозащитник советует обращаться за помощью к адвокатам.

"Уклонение именно от прохождения ВВК (когда прохождение уже было начато) может расцениваться военкоматом как подпадающее под ст. 336 УКУ. То есть нужно понимать, что может быть и попытка привлечь к уголовной ответственности, но попытка привлечь не означает, что такая ответственность будет. Если же такая ситуация возникнет, то нужно будет обратиться к адвокату за правовой помощью", — отметил адвокат.

 

Ранее мы рассказывали, могут ли исключенные из военного учета отправиться на повторную ВВК.

Напомним, мы писали, когда ограниченно пригодные лица в Украине должны проходить военно-врачебную комиссию.

Также мы сообщали, какие обследования во время медкомиссии военнообязанный должен пройти обязательно и какие специалисты должны его осмотреть.

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