Мобілізація в Україні — яке покарання загрожує в разі неявки для проходження ВЛК

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: google.com

Воєнний стан та загальна мобілізація продовжені в країні до 15 листопада, а отже військовозобов'язаним чоловікам і надалі будуть вручати повістки, після яких можлива й відправка на медичну комісію.

Яке покарання може загрожувати за неявку для проходження ВЛК або за переривання проходження медкомісії, розповів адвокат Богдан Пересада на порталі b2bconsult.

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За яке порушення передбачена адміністративна відповідальність

Штраф можуть отримати ті, військовозобов'язані чоловіки, які не явились на проходження ВЛК. Це передбачено ст. 210-1 "Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

За ігнорування проходження медкомісії чоловік може отримати штраф у розмірі:

від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — посадові особи.

Таким чином максимальний розмір штрафу становить 3 400-5 100 грн.

За яке порушення є ризик сісти за ґрати

Кримінальна відповідальність передбачена ст. 336 ККУ "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період".

Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Військовозобов'язані в ТЦК та СП. Фото: google.com

Що буде в разі ігнорування початого проходження ВЛК — думка адвоката

Богдан Пересада зазначає, що на тих, хто проігнорував проходження медкомісії, чекає адміністративна відповідальність за неявку за повісткою.

Проте тих, хто проігнорував вже почате проходження ВЛК, можуть притягнути до кримінальної відповідальності. У такому разі правозахисник радить звертатися за допомогою до адвокатів.

"Ухилення саме від проходження ВЛК (коли проходження вже було розпочато) може розцінюватись військкоматом як таке, що підпадає під ст. 336 ККУ. Тобто потрібно розуміти, що може бути й спроба притягнути до кримінальної відповідальності, але спроба притягнути не означає, що така відповідальність буде. Якщо ж така ситуація виникне, то треба буде звернутися до адвоката по правову допомогу", — зазначив адвокат.

Раніше ми розповідали, чи можуть виключених з військового обліку відправити на повторну ВЛК.

Нагадаємо, ми писали, коли обмежено придатні особи в Україні повинні проходити військово-лікарську комісію.

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