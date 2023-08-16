Мобилизация в Украине — военный врач дал ценный совет, как лучше пройти ВВК

Военнообязанный проходит военную медкомиссию. Фото: КОТЦК и СП

В Украине продлено военное положение и общая мобилизация до 15 ноября. Все военнообязанные мужчины, не имеющие отсрочки или не являющиеся забронированными работниками, перед призывом в ряды ВСУ должны пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Именно вывод медкомиссии играет главную роль при мобилизации. Впрочем, нередки случаи, когда лиц с тяжелыми болезнями признают пригодными.

Как этого можно избежать и получить действительно качественное и тщательное обследование, рассказал военный врач-хирург Тарас в комментарии "Апострофу".

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Как пояснил медик, ранее военнообязанные проходили ВВК исключительно при ТЦК и СП (военкоматах) или в медучреждениях при Минобороны, СБУ и т.д.

Однако уже с 1 августа действуют новые правила, поскольку вступил в силу законопроект №9154. Согласно документу, мужчины могут проходить военную медкомиссию в государственных и коммунальных медучреждениях.

Военнообязанный проходит военную медкомиссию в медучреждении. Фото: КОТЦК и СП

Хирург Тарас рекомендует воспользоваться этим правом и пройти медкомиссию в гражданском медицинском учреждении.

По его словам, именно это изменение позволяет военнообязанным оперативно, тщательно и профессионально пройти ВВК у всех необходимых врачей. Таким образом, можно получить действительно объективную оценку своего здоровья.

"Военнообязанным лучше всего проходить военно-врачебную комиссию в гражданских медучреждениях. Там можно сделать все это тщательно, без спешки. А потом уже пришел в ТЦК, там все подготовленные выводы врачей пересмотрели, и — печать: годен или непригоден", — пояснил военный хирург.

Врач также добавил, что при этом значительно уменьшаются и коррупционные риски.

"Это исключает коррупционное давление со стороны руководства военкомата", — отметил доктор.

Ранее мы сообщали, как подготовиться к прохождению ВВК, если есть серьезные заболевания.

Напомним, мы рассказывали, какие обследования военнообязанные должны пройти обязательно во время военной медкомиссии.

Также мы писали, можно ли военнообязанным снимать на камеру прохождения ВВК.