Мобилизация в Украине — военный врач дал ценный совет, как лучше пройти ВВК

Чтобы избежать спешки и коррупции: военный врач посоветовал, как пройти ВВК
В Украине продлено военное положение и общая мобилизация до 15 ноября. Все военнообязанные мужчины, не имеющие отсрочки или не являющиеся забронированными работниками, перед призывом в ряды ВСУ должны пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Именно вывод медкомиссии играет главную роль при мобилизации. Впрочем, нередки случаи, когда лиц с тяжелыми болезнями признают пригодными.
Как этого можно избежать и получить действительно качественное и тщательное обследование, рассказал военный врач-хирург Тарас в комментарии "Апострофу".
Как пояснил медик, ранее военнообязанные проходили ВВК исключительно при ТЦК и СП (военкоматах) или в медучреждениях при Минобороны, СБУ и т.д.
Однако уже с 1 августа действуют новые правила, поскольку вступил в силу законопроект №9154. Согласно документу, мужчины могут проходить военную медкомиссию в государственных и коммунальных медучреждениях.
Хирург Тарас рекомендует воспользоваться этим правом и пройти медкомиссию в гражданском медицинском учреждении.
По его словам, именно это изменение позволяет военнообязанным оперативно, тщательно и профессионально пройти ВВК у всех необходимых врачей. Таким образом, можно получить действительно объективную оценку своего здоровья.
"Военнообязанным лучше всего проходить военно-врачебную комиссию в гражданских медучреждениях. Там можно сделать все это тщательно, без спешки. А потом уже пришел в ТЦК, там все подготовленные выводы врачей пересмотрели, и — печать: годен или непригоден", — пояснил военный хирург.
Врач также добавил, что при этом значительно уменьшаются и коррупционные риски.
"Это исключает коррупционное давление со стороны руководства военкомата", — отметил доктор.
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