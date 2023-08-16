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Щоб уникнути поспіху та корупції: військовий лікар порадив, як пройти ВЛК

16 серпня 2023 15:45
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Мобілізація в Україні — військовий лікар дав цінну пораду, як краще пройти ВЛК
Військовозобов'язаний проходить військову медкомісію. Фото: КОТЦК та СП
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію до 15 листопада. Всі військовозобов'язані чоловіки, які не мають відстрочення або не є заброньованими працівниками, перед призовом до лав ЗСУ мають пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Саме висновок медкомісії відіграє ключову роль при мобілізації. Втім, не рідко трапляються випадки, коли осіб з тяжкими хворобами визнають придатними. 

Як цього можна уникнути та отримати дійсно якісне й ретельне обстеження, розповів військовий лікар-хірург Тарас у коментарі виданню "Апостроф".

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Як пояснив медик, раніше військовозобов'язані проходили ВЛК виключно при ТЦК та СП (військкоматах) або у медзакладах при Міноборони, СБУ тощо. 

Проте вже з 1 серпня діють нові правила, оскільки набув чинності законопроєкт №9154. Відповідно до документа, чоловіки можуть проходити військову медкомісію у державних та комунальних медзакладах.

 

Де краще проходити ВЛК: військовий медик дав пораду
Військовозобов'язаний проходить військову медкомісію в медзакладі. Фото: КОТЦК та СП

Хірург Тарас рекомендує скористатися цим правом та пройти медкомісію у цивільному медичному закладі

За його словами, саме ця зміна дозволяє військовозобов'язаним оперативно, ретельно та фахово пройти ВЛК у всіх необхідних лікарів. Таким чином можна отримати дійсно об'єктивну оцінку свого здоров'я. 

"Військовозобов'язаним найкраще проходити військово-лікарську комісію у цивільних медустановах. Там можна зробити все це ретельно, без поспіху. А потім уже прийшов у ТЦК, там усі підготовлені висновки лікарів переглянули, і — печатка: придатний чи непридатний", — пояснив військовий хірург. 

Лікар також додав, що при цьому значно зменшуються й корупційні ризики.

"Це виключає корупційний тиск з боку керівництва військкомату", — зазначив лікар. 

Раніше ми повідомляли, як підготуватися до проходження ВЛК, якщо є серйозні хвороби. 

Нагадаємо, ми розповідали, які обстеження військовозобов'язаний повинен пройти обов'язково під час військової медкомісії.

Також ми писали, чи можна військовозобов'язаним знімати на камеру проходження ВЛК. 

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