Мобілізація в Україні — військовий лікар дав цінну пораду, як краще пройти ВЛК

Військовозобов'язаний проходить військову медкомісію. Фото: КОТЦК та СП

В Україні продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію до 15 листопада. Всі військовозобов'язані чоловіки, які не мають відстрочення або не є заброньованими працівниками, перед призовом до лав ЗСУ мають пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Саме висновок медкомісії відіграє ключову роль при мобілізації. Втім, не рідко трапляються випадки, коли осіб з тяжкими хворобами визнають придатними.

Як цього можна уникнути та отримати дійсно якісне й ретельне обстеження, розповів військовий лікар-хірург Тарас у коментарі виданню "Апостроф".

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Як пояснив медик, раніше військовозобов'язані проходили ВЛК виключно при ТЦК та СП (військкоматах) або у медзакладах при Міноборони, СБУ тощо.

Проте вже з 1 серпня діють нові правила, оскільки набув чинності законопроєкт №9154. Відповідно до документа, чоловіки можуть проходити військову медкомісію у державних та комунальних медзакладах.

Військовозобов'язаний проходить військову медкомісію в медзакладі. Фото: КОТЦК та СП

Хірург Тарас рекомендує скористатися цим правом та пройти медкомісію у цивільному медичному закладі.

За його словами, саме ця зміна дозволяє військовозобов'язаним оперативно, ретельно та фахово пройти ВЛК у всіх необхідних лікарів. Таким чином можна отримати дійсно об'єктивну оцінку свого здоров'я.

"Військовозобов'язаним найкраще проходити військово-лікарську комісію у цивільних медустановах. Там можна зробити все це ретельно, без поспіху. А потім уже прийшов у ТЦК, там усі підготовлені висновки лікарів переглянули, і — печатка: придатний чи непридатний", — пояснив військовий хірург.

Лікар також додав, що при цьому значно зменшуються й корупційні ризики.

"Це виключає корупційний тиск з боку керівництва військкомату", — зазначив лікар.

Раніше ми повідомляли, як підготуватися до проходження ВЛК, якщо є серйозні хвороби.

Нагадаємо, ми розповідали, які обстеження військовозобов'язаний повинен пройти обов'язково під час військової медкомісії.

Також ми писали, чи можна військовозобов'язаним знімати на камеру проходження ВЛК.