Выезд мужчин за границу 2023: для какой категории сняли ограничения во время войны

Проверка документов у мужчины на границе. Фото: ГПСУ

В Украине уже второй год идет военное положение и всеобщая мобилизация, из-за чего действует запрет на выезд военнообязанных лиц из страны. Однако есть категории мужчин, которым разрешено пересекать границу. А недавно Кабинет Министров Украины снял ограничения с еще одной категории военнообязанных.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

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Соответствующие изменения в Правилах пересечения государственной границы гражданами Украины (постановление КМУ от 27.01.1995 г. № 57) по инициативе Минветеранов внесены на заседании Кабинета Министров Украины 11 августа 2023 года.

Для какой категории военнообязанных мужчин Кабмин снял ограничения

Изменение касается членов семей лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции (с 2014 года по 30 апреля 2018 года).

"Сняты ограничения на пересечение государственной границы членами семей лиц, погибших (пропавших без вести) во время проведения антитеррористической операции", ― написал Мельничук.

В пресс-службе Министерства по делам ветеранов отметили, что соответствующие изменения утверждены для того, чтобы избежать ограничения прав членов семей лиц, погибших или пропавших без вести при участии в АТО.

Отметим, что данная категория мужчин имеет право на отсрочку от мобилизации по ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и право на увольнение с военной службы по ст. 26 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".

Пограничник проверяет документы у мужчины, пересекающего границу. Фото: ГПСУ

Кто из военнообязанных мужчин имеет право выезжать за границу в 2023 году

Выехать из Украины даже во время действия военного положения с 1 августа могут мужчины от 18 до 60 лет:

постоянно проживающие за границей и имеющие соответствующую отметку в паспорте;

исключенные из военного учета по состоянию здоровья;

которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;

которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;

которым разрешен выезд за границу через профессию;

которым разрешен выезд за границу для помощи Силам обороны по противостоянию России.

Также разрешено пересекать границу военным, имеющим разрешение, и мужчинам и женщинам госслужащим.

Ранее мы писали, что уехать за границу украинским мужчинам станет еще сложнее, поскольку пограничники будут пользоваться новой системой для проверки документов.

Напомним, мы рассказывали, какая ответственность предусмотрена для "отсиживающихся" за рубежом военнообязанных мужчин.

Также мы сообщали, что пограничники разоблачили новый способ побега военнообязанных за границу.