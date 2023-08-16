Виїзд чоловіків за кордон 2023: для якої категорії зняли обмеження під час війни

Перевірка документів у чоловіка на кордоні. Фото: ДПСУ

В Україні вже другий рік триває воєнний стан та загальна мобілізація, через що діє заборона на виїзд військовозобов'язаних осіб з країни. Проте є категорії чоловіків, яким дозволено перетинати кордон. А нещодавно Кабінет міністрів України зняв обмеження з ще однієї категорії військовозобов'язаних.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

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Відповідні зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України (постанова КМУ від 27.01.1995 № 57) за ініціативи Мінветеранів внесено на засіданні Кабінету Міністрів України 11 серпня 2023 року.

Для якої категорії військовозобов'язаних чоловіків Кабмін зняв обмеження

Зміна стосується членів родин осіб, які загинули чи зникли безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції (з 2014 року до 30 квітня 2018 року).

"Знято обмеження на перетинання державного кордону членами сімей осіб, які загинули (зникли безвісти) під час проведення антитерористичної операції", ― написав Мельничук.

У пресслужбі Міністерства у справах ветеранів зазначили, що відповідні зміни затверджені для того, аби уникнути обмеження прав членів сімей осіб, які загинули або зникли безвісти під час участі в АТО.

Зазначимо, що дана категорія чоловіків також має право на відстрочку від мобілізації за ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" та право на звільнення з військової служби за ст. 26 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу".

Прикордонник перевіряє документи у чоловіка, який перетинає кордон. Фото: ДПСУ

Хто з військовозобов'язаних чоловіків має право виїжджати за кордон 2023 року

Виїхати з України навіть під час дії воєнного стану з 1 серпня можуть чоловіки від 18 до 60 років:

які постійно проживають за кордоном та мають відповідну позначку у паспорті;

виключені з військового обліку за станом здоров'я;

яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров'я;

яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;

яким дозволено виїзд за кордон через професію;

яким дозволено виїзд за кордон для допомоги Силам оборони щодо протистояння росії.

Також дозволено перетинати кордон військовим, які мають дозвіл, та чоловікам й жінкам держслужбовцям.

Раніше ми писали про те, що виїхати за кордон українським чоловікам стане ще складніше, оскільки прикордонники користуватимуться новою системою для перевірки документів.

Нагадаємо, ми розповідали, яка відповідальність передбачена для військовозобов'язаних чоловіків, які "відсиджуються" за кордоном.

Також ми повідомляли, що прикордонники викрили новий спосіб втечі військовозобов'язаних за кордон.