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Уровень мобилизации в некоторых областях сильно упал — Рахманин объяснил почему

26 октября 2023 00:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Уровень мобилизации в некоторых областях сильно упал — Рахманин объяснил почему
Член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин. Фото: pravda.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин заявил, что уровень мобилизационных мероприятий в отдельных областях сильно снизился. По его словам, ранее он кое-где составлял 80-95%.

Об этом Сергей Рахманин рассказал в интервью "Украинской правде".

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"На каком-то этапе у нас были аутсайдерами по пополнению мобилизационного ресурса западные регионы и Одесская область (в частности, из-за коррупционного фактора). А были регионы, где этот план выполнялся на 80%, 90%, 95%", — заявил Рахманин.

Нардеп подчеркнул, что сегодня появились области, где уровень мобилизации существенно снизился — с 80% до 10%.

Он считает, что назначение боевых офицеров на руководящие должности в ТЦК было нелогичным решением. Рахманин объясняет это тем, что военным долго приходится вдаваться в суть дел военкомата, к тому же ознакомление с огромной нормативной базой ТЦК может занять несколько месяцев.

Напомним, что член комитета парламента по вопросам безопасности и обороны Федор Вениславский прокомментировал слухи об усилении мобилизации в Украине. По его словам, ТЦК продолжают формировать новые резервы.

Также мы писали, что украинский политик и военный Андрей Ильенко прокомментировал сегодняшнее желание общества вступать в ряды ВСУ. Ведь, по его словам, "мобилизация должна относиться ко всем слоям общества".

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