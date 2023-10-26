Рівень мобілізації в деяких областях сильно впав — Рахманін пояснив чому

Член комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Сергій Рахманін. Фото: pravda.com.ua

Член комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Сергій Рахманін заявив, що рівень мобілізаційних заходів в окремих областях сильно знизився. За його словами, раніше він деінде складав 80-95%.

Про це Сергій Рахманін розповів в інтерв'ю Українській правді.

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"На якомусь етапі у нас були аутсайдерами по поповненню мобілізаційного ресурсу західні регіони й Одеська область (зокрема, через корупційний фактор). А були регіони, де цей план виконувався на 80%, 90%, 95%", — заявив Рахманін.

Нардеп наголосив, що сьогодні з'явилися області, в яких рівень мобілізації суттєво знизився — з 80% до 10%.

Він вважає, що призначення бойових офіцерів на керівні посади в ТЦК було нелогічним рішенням. Рахманін пояснює це тим, що військовим довго доводиться вдаватися у суть справ військкомату, до того ж ознайомлення з величезною нормативною базою роботи ТЦК може зайняти кілька місяців.

Нагадаємо, що член комітету парламенту з питань безпеки та оборони Федір Веніславський прокоментував чутки про посилення мобілізації в Україні. За його словами, ТЦК продовжують формувати нові резерви.

Також ми писали, що український політик та військовий Андрій Іллєнко прокоментував сьогоднішнє бажання суспільства вступати в лави ЗСУ. Адже, за його словами, "мобілізація має стосуватись усіх верств суспільства".