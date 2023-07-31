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РФ распространяет фейк о 80% мобилизации в Украине

31 июля 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
РФ распространяет фейк о 80% мобилизации в Украине
Украинские бойцы получают задания от командира. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Российские пропагандисты намеренно распространяют информацию о том, что в Украине "мобилизуют 80% мужчин". И все это делается для того, чтобы сорвать призыв.

Об этом в Twitter пишет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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В Генштабе ВСУ сообщают, что в "липовых" Telegram-каналах, которые маскируются под украинские медиа, начали распространять сообщения о проведении "полной мобилизации" в Украине, во время которой "призовут 80% мужчин".

Сообщение о мобилизации является русским фейком. Фото: скриншот

Вроде бы, в домовых группах и чатах в мессенджерах Telegram, Viber и WhatsApp распространяются сообщения типа: "Здравствуйте! Завтра утром и до вечера будут перекрыты дороги на светофорах, будет рейд, будут проверять документы полиция и военные, всем мужчинам призывного возраста будут вручаться повестки".

В Генштабе ВСУ отмечают, что подобные сообщения — ложь. А ее цель — посеять панику среди населения.

"Призываем всех, кто получил подобные сообщения, сразу сообщать другим участникам чатов и групп о том, что они являются дезинформацией" , — говорится также в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Отметим, 27 июля Верховная Рада поддержала продление военного положения на 90 суток — до 18 ноября 2023 года.

Напомним, из-за полномасштабной российской агрессии в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Как известно, призыву подлежат представители не всех профессий. Потому появилась петиция с просьбой освободить от мобилизации также и адвокатов.

Отметим, что петиция должна набрать 25000 подписей, чтобы ее рассмотрел Президент Украины Владимир Зеленский.

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