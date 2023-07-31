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РФ поширює фейк про 80% мобілізацію в Україні

31 липня 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
РФ поширює фейк про 80% мобілізацію в Україні
Українські бійці отримують завдання від командира. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Російські пропагандисти навмисне поширюють інформація про те, що в Україні "мобілізують 80% чоловіків". І все це робиться для того, аби зірвати призив.

Про це у Twitter пише Генеральний штаб Збройних сил України. 

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У Генштабі ЗСУ повідомляють, що у "липових" Telegram-каналах, які маскуються під українські медіа почали поширювати повідомлення про проведення "повної мобілізації" в Україні, під час якої начебто "призвуть 80% чоловіків".

Повідомлення про мобілізацію є російським фейком. Фото: скриншот

Начебто в будинкових групах та чатах в месенджерах Telegram, Viber та WhatsApp розповсюджуються повідомлення типу: "Доброго дня! Завтра зранку і до вечора будуть перекриті дороги на світлофорах, буде рейд, будуть перевіряти документи поліція і військові, всім чоловікам призивного віку будуть вручатися повістки".

У Генштабі ЗСУ зазначають, що подібні повідомлення — брехня. А її мета — посіяти паніку серед населення.

"Закликаємо всіх, хто отримав подібні повідомлення, відразу повідомляти інших учасників чатів і груп про те, що вони є дезінформацією", — йдеться також в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Зауважимо, 27 липня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану на 90 діб — до 18 листопада 2023 року.

Нагадаємо, через повномасштабну російську агресію в Україні триває загальна мобілізація. Як відомо, призову підлягають представники не всіх професій. Тому з'явилася петиція з проханням звільнити від мобілізації також і адвокатів. 

Зазначимо, що петиція повинна набрати 25 000 підписів, щоб її розглянув Президент України Володимир Зеленський.

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