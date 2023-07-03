Юрист рассказал, почему в Украине нельзя мобилизовать женщин

Женщины-военнослужащие. Фото: Васильевский районный ТЦК и СП

Украинское законодательство не предусматривает принудительную мобилизацию женщин, но по желанию женщины могут добровольно встать на военный учет

Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE адвокат, член Печерской коллегии адвокатов г. Киева Андрей Денисенко.

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По словам Денисенко, в целом мобилизационное законодательство в отношении женщин в Украине прописано достаточно неконкретно — пол человека не является предметом обсуждения в законе.

"Однако из существующих законов следует, что женщины не являются априори военнообязанными. Согласно законам, подзаконным актам, распоряжениям, инструкциям и так далее, взять на себя обязанности военнообязанного лица женщина может только добровольно, по собственному желанию", — отметил юрист.

Женщины — медики и фармацевты

Единственным исключением являются женщины-медики и женщины-фармацевты. Вопрос их мобилизации регулируется, в частности, постановлением КМУ №1487 от 30 декабря 2022 года "Об утверждении порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов".

"В соответствии с этим постановлением, образовательные учреждения, осуществляющие подготовку женщин по медицинской или фармацевтической специальности, подают в ТЦК списки таких женщин. Это происходит за два месяца до окончания учебы. По этим спискам ТЦК оформляют для женщин временные удостоверения военнообязанного (без определения степени пригодности для выполнения воинской обязанности и отметки о взятии на учет). Такие удостоверения действуют 30 дней. В семидневный срок с момента выдачи удостоверений женщины должны явиться в ТЦК и стать на военный учет", — пояснил Андрей Денисенко.

В то же время женщины, получившие медицинское или фармацевтическое образование и не состоявшие на военном учете и не имевшие военного билета до 30 декабря 2022 года, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года.

Что касается женщин других специальностей и профессий, родственных военно-учетным специальностям, то они могут встать на военный учет только по собственному желанию на общих основаниях, отмечает юрист.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщало, могут ли женщины-медики уехать за границу летом 2023 года.

Также юрист разъяснил, какие категории мужчин не будут мобилизовать этим летом.