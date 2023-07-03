Юрист розповів, чому в Україні не можна мобілізувати жінок

Жінки-військовослужбовці. Фото: Василівський районний ТЦК та СП

Українське законодавство не передбачає примусову мобілізацію жінок, але за бажанням жінки можуть добровільно встати на військовий облік

Про це розповів в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE адвокат, член Печерської колегії адвокатів м. Києва Андрій Денисенко.

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За словами Денисенка, в цілому мобілізаційне законодавство щодо жінок в Україні прописано досить неконкретно — стать людини не є предметом обговорення у законі.

"Однак з чинних законів випливає, що жінки не є апріорі військовозобов’язаними. Відповідно до законів, підзаконних актів, розпоряджень, інструкцій тощо, набути обов’язків військовозобов’язаної особи жінка може лише добровільно, за власним бажанням", — зазначив юрист.

Жінки — медики та фармацевти

Єдиним виключенням є жінки-медики та жінки-фармацевти. Питання їхньої мобілізації регулюється, зокрема, постановою КМУ №1487 від 30 грудня 2022 року "Про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів".

"Відповідно до цієї постанови, освітні заклади, які здійснюють підготовку жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю, подають до ТЦК списки таких жінок. Це відбувається за два місяці до закінчення навчання. За цими списками ТЦК оформляють для жінок тимчасові посвідчення військовозобов’язаного (без визначення ступеня придатності для виконання військового обов’язку та відмітки про взяття на облік). Такі посвідчення діють 30 днів. У семиденний термін з моменту видачі посвідчень жінки мають прийти до ТЦК та стати на військовий облік", — пояснив Андрій Денисенко.

Водночас жінки, які здобули медичну або фармацевтичну освіту та не перебували на військовому обліку і не мали військового квитка до 30 грудня 2022 року, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року.

Що ж до жінок інших спеціальностей та професій, споріднених з військово-обліковими спеціальністями, то вони можуть стати на військовий облік лише за власним бажанням на загальних засадах, зазначає юрист.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляло, чи можуть жінки-медики виїхати за кордон влітку 2023 року.

Також юрист роз’яснив, які категорії чоловіків не мобілізуватимуть цього літа.