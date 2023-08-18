Пограничники будут иметь доступ к реестру призывников: что известно

Пограничник проверяет документы у водителя, что выезжает за границу. Фото: ГНСУ

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что пограничники теперь будут иметь доступ к данным призывников. Так, ГНСУ и МОУ обменяются информацией между базой данных ГНСУ и реестром призывников.

Об этом Демченко рассказал в эфире телемарафона.

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Так отмечается, что соответствующие изменения вводятся для того, чтобы упростить и ускорить проверку документов у призывников на границе.

"Как только все это будет протестировано и наработано, фактически в дальнейшем наши инспекторы смогут буквально в режиме онлайн проверить то или иное лицо, действительно ли ему военкоматом к примеру выдавался тот или иной документ, дающий право на пересечение государственной границы", — рассказал Демченко.

Напомним, что из-за войны, которая длится более 500 дней, в Украине введены военное положение и общая мобилизация. В этот период военнообязанным мужчинам запрещено уезжать из страны. Однако есть некоторые исключения. Когда право на выезд за границу имеют мужчины с белым билетом, рассказываем дальше в материале.

Также мы писали, что в Закарпатской области откроют новый международный пункт пропуска через украинско-румынскую государственную границу. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина.

Добавим, что в Украине уже второй год идет военное положение и всеобщая мобилизация, из-за чего действует запрет на выезд военнообязанных лиц из страны. Однако есть категории мужчин, которым разрешено пересекать границу. А недавно Кабинет Министров Украины снял ограничения с еще одной категории военнообязанных.