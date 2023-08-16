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Хто може виїхати з України з білим квитком під час війни: юрист пояснив

16 серпня 2023 19:46
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Семен Дрозд
Редактор
Мобілізація в Україні — коли білий квиток надає право виїхати за кордон
Перевірка документів на кордоні у чоловіків. Фото: ДПСУ
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Через війну, яка триває понад 500 днів, в Україні запроваджені воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язаним чоловікам заборонено виїжджати з країни. Проте є певні винятки. 

Коли право на виїзд за кордон мають чоловіки з білим квитком, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Що таке білий квиток та хто може його отримати 

Білим квитком називають документ, у якому зазначено, що чоловік не може проходити військову службу через стан здоров’я. Його видає військово-лікарська комісія.

Водночас є три категорії білого квитка:

  • обмежено придатні до військової служби;
  • непридатні до військової служби у мирний час, але обмежено придатні у воєнний час;
  • непридатні до військової служби, виключені з військового обліку.

 

Що таке білий квиток та хто може його отримати
Військово-облікові документи. Фото: google.com

У якому випадку чоловік з білим квитком може виїхати за кордон

На виїзд з України має лише одна категорія чоловіків з білим квитком — непридатні до військової служби, виключені з військового обліку. 

Та наявності білого квитка для перетину кордону недостатньо. Такому чоловіку необхідно буде зібрати пакет документів, а саме: 

  • висновок лікарської комісії, згідно з яким особу визнано непридатною до військової служби;
  • тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, військовий квиток, у якому має бути зазначено висновок ВЛК про виключення з обліку за станом здоров'я з посиланням на відповідний пункт наказу;
  • довідка до акту огляду, посвідчення, що підтверджує статус особи з інвалідністю, пенсійне посвідчення, посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, де вказано групу та причину інвалідності та/або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю тощо.

Важливо: остаточне рішення буде прийматися у пункті пропуску представниками ДПСУ за результатами вивчення всіх документів та з’ясування всіх обставин та фактів.

 

У якому випадку чоловік з білим квитком може виїхати за кордон
Працівниця Держприкордонслужби перевіряє документи на кордоні. Фото: ДПСУ 

Раніше ми писали, у яких випадках українські чоловіки можуть оскаржити відмову прикордонників на виїзд за кордон. 

Нагадаємо ми повідомляли, хто з заброньованих працівників має право виїжджати з країни під час війни. 

Також ми розповідали, яка відповідальність передбачена для військовозобов'язаних чоловіків, які "відсиджуються" за кордоном.

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