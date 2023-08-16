Мобілізація в Україні — коли білий квиток надає право виїхати за кордон

Хто може виїхати з України з білим квитком під час війни: юрист пояснив
Через війну, яка триває понад 500 днів, в Україні запроваджені воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язаним чоловікам заборонено виїжджати з країни. Проте є певні винятки.
Коли право на виїзд за кордон мають чоловіки з білим квитком, розповідаємо далі в матеріалі.
Що таке білий квиток та хто може його отримати
Білим квитком називають документ, у якому зазначено, що чоловік не може проходити військову службу через стан здоров’я. Його видає військово-лікарська комісія.
Водночас є три категорії білого квитка:
- обмежено придатні до військової служби;
- непридатні до військової служби у мирний час, але обмежено придатні у воєнний час;
- непридатні до військової служби, виключені з військового обліку.
У якому випадку чоловік з білим квитком може виїхати за кордон
На виїзд з України має лише одна категорія чоловіків з білим квитком — непридатні до військової служби, виключені з військового обліку.
Та наявності білого квитка для перетину кордону недостатньо. Такому чоловіку необхідно буде зібрати пакет документів, а саме:
- висновок лікарської комісії, згідно з яким особу визнано непридатною до військової служби;
- тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, військовий квиток, у якому має бути зазначено висновок ВЛК про виключення з обліку за станом здоров'я з посиланням на відповідний пункт наказу;
- довідка до акту огляду, посвідчення, що підтверджує статус особи з інвалідністю, пенсійне посвідчення, посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, де вказано групу та причину інвалідності та/або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю тощо.
Важливо: остаточне рішення буде прийматися у пункті пропуску представниками ДПСУ за результатами вивчення всіх документів та з’ясування всіх обставин та фактів.
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