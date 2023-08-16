Мобілізація в Україні — коли білий квиток надає право виїхати за кордон

Перевірка документів на кордоні у чоловіків. Фото: ДПСУ

Через війну, яка триває понад 500 днів, в Україні запроваджені воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язаним чоловікам заборонено виїжджати з країни. Проте є певні винятки.

Коли право на виїзд за кордон мають чоловіки з білим квитком, розповідаємо далі в матеріалі.

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Білим квитком називають документ, у якому зазначено, що чоловік не може проходити військову службу через стан здоров’я. Його видає військово-лікарська комісія.

Водночас є три категорії білого квитка:

обмежено придатні до військової служби;

непридатні до військової служби у мирний час, але обмежено придатні у воєнний час;

непридатні до військової служби, виключені з військового обліку.

Військово-облікові документи. Фото: google.com

У якому випадку чоловік з білим квитком може виїхати за кордон

На виїзд з України має лише одна категорія чоловіків з білим квитком — непридатні до військової служби, виключені з військового обліку.

Та наявності білого квитка для перетину кордону недостатньо. Такому чоловіку необхідно буде зібрати пакет документів, а саме:

висновок лікарської комісії, згідно з яким особу визнано непридатною до військової служби;

тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, військовий квиток, у якому має бути зазначено висновок ВЛК про виключення з обліку за станом здоров'я з посиланням на відповідний пункт наказу;

довідка до акту огляду, посвідчення, що підтверджує статус особи з інвалідністю, пенсійне посвідчення, посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, де вказано групу та причину інвалідності та/або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю тощо.

Важливо: остаточне рішення буде прийматися у пункті пропуску представниками ДПСУ за результатами вивчення всіх документів та з’ясування всіх обставин та фактів.

Працівниця Держприкордонслужби перевіряє документи на кордоні. Фото: ДПСУ

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