Прикордонники матимуть доступ до реєстру призовників: що відомо

Прикордонник перевіряє документи в водія, що прямує за кордон. Фото: ДПСУ

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що прикордонники тепер матимуть доступ до даних призовників. Так, ДПСУ та МОУ обміняються інформацією між базою даних ДПСУ та реєстром призовників.

Про це Демченко розповів в ефірі телемарафону.

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Так, зазначається, що відповідні зміни вводяться для того, щоб спростити та пришвидшити перевірку документів у призовників на кордоні.

"Як тільки все це буде протестовано і напрацьовано, фактично надалі наші інспектори зможуть буквально в режимі онлайн перевірити ту чи іншу особи, чи дійсно їй військкоматом до прикладу видавався той чи інший документ, який дає право на перетин державного кордону", — розповів Демченко.

Нагадаємо, що через війну, яка триває понад 500 днів, в Україні запроваджені воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язаним чоловікам заборонено виїжджати з країни. Проте є певні винятки. Коли право на виїзд за кордон мають чоловіки з білим квитком, розповідаємо далі в матеріалі.

Також ми писали, що в Закарпатській області відкриють новий міжнародний пункт пропуску через українсько-румунський державний кордон. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну.

Додамо, що в Україні вже другий рік триває воєнний стан та загальна мобілізація, через що діє заборона на виїзд військовозобов'язаних осіб з країни. Проте є категорії чоловіків, яким дозволено перетинати кордон. А нещодавно Кабінет міністрів України зняв обмеження з ще однієї категорії військовозобов'язаних.