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Повестки по СМС: правозащитник рассказал, можно ли их игнорировать

12 сентября 2023 12:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Повестки по СМС: правозащитник рассказал, можно ли их игнорировать
Человек смотрит в телефон. Фото: pexels
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Украине продолжается военное положение и мобилизация, где мужчины от 18 до 60 лет могут получить повестку. В последнее время военкоматы начали рассылать их даже по СМС.

Правозащитник Александр Павличенко рассказал, какой вес имеют такие "документы" с правовой точки зрения и можно ли их игнорировать, передает "Телеграф".

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Можно ли игнорировать повестки по СМС

Павличенко считает, что повестки по СМС — это информация, которая в принципе не влечет никаких юридических последствий, поскольку человек может сказать, что никакого уведомления не получал. Повестка всегда вручается в письменном виде.

"Эта информация предназначена для лица, чтобы выяснить, где она и может ли появиться, чтобы получить должным образом повестку. Потому что повестка всегда вручается в письменном виде, и мы четко знаем, как она законным образом должна выдаваться гражданину… Тот способ мобилизации, который Украина демонстрирует, является чрезвычайно либеральным. Следовательно, говорить, что это какое-то нарушение или злоупотребление правами, по-моему, не кажется", — рассказывает правозащитник.

Напомним, что юрист Катерина Анищенко объяснила все нюансы по вручению повестки водителям и рассказала, законно ли это.

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