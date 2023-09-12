Повістки по СМС: правозахисник розповів, чи можна їх ігнорувати

Чоловік дивиться в телефон. Фото: pexels

В Україні триває воєнний стан та мобілізація, де чоловіки від 18 до 60 років можуть отримати повістку. Останнім часом військкомати почали розсилати їх навіть по СМС.

Правозахисник Олександр Павліченко розповів, яку вагу мають такі "документи" з правової точки зору та чи можна їх ігнорувати, передає "Телеграф".

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Чи можна ігнорувати повістки по СМС

Павліченко вважає, що повістки по СМС — це інформація, яка в принципі не тягне за собою жодних юридичних наслідків, оскільки людина може сказати, що ніякого повідомлення не отримувала. Повістка завжди вручається у письмовому вигляді.

"Ця інформація призначена для особи, щоб з'ясувати, де вона і чи може з'явитися, аби отримати в належний спосіб повістку. Тому що повістка завжди вручається у письмовому вигляді, і ми чітко знаємо, як вона у законний спосіб має видаватися громадянину… Той спосіб мобілізації, який Україна демонструє, є надзвичайно ліберальним. Відтак казати, що це якесь порушення чи зловживання правами, як на мене, не видається", — розповідає правозахисник.

Нагадаємо, що юристка Катерина Аніщенко пояснила усі нюанси щодо вручення повістки водіям і розповіла, чи це законно.