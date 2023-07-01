Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Раненым военным станет легче получать отпуска по состоянию здоровья: детали arrow

Раненым военным станет легче получать отпуска по состоянию здоровья: детали

1 июля 2023 11:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Раненым военным станет легче получать отпуска по состоянию здоровья
Раненый военнослужащий на коляске. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Министерстве обороны Украины рассказали о некоторых изменениях в работе ВЛК. Отныне раненым военным станет легче получить отпуск по состоянию здоровья или уволиться из рядов ВСУ.

Об этом сообщает Минобороны.

Читайте также:

Изменения в работе ВЛК

Соответствующий закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения", подписал президент Украины Владимир Зеленский.

"Теперь для оформления отпуска по состоянию здоровья или увольнения из рядов ВСУ военнослужащим не нужно возвращаться в воинскую часть", — говорят в Минобороны.

Сообщается, что во время военного положения военные, которых ВЛК признала непригодными для службы, или которым назначили отпуск для лечения болезни или ранения, должны обратиться в ТЦК и СП. После этого из воинской части в электронном виде военные получают необходимые документы по отпуску или увольнению с военной службы.

Напомним, ранее мы писали, что во время военного положения мужчины от 18 до 60 лет не могут выезжать за границу. Однако есть исключения, разрешающие выезд.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Зачем Путин выслал Пригожина в Беларусь и что будет с Лукашенко: интервью помощника Тихановской

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз