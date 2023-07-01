Раненым военным станет легче получать отпуска по состоянию здоровья

Раненый военнослужащий на коляске. Фото: google

В Министерстве обороны Украины рассказали о некоторых изменениях в работе ВЛК. Отныне раненым военным станет легче получить отпуск по состоянию здоровья или уволиться из рядов ВСУ.

Об этом сообщает Минобороны.

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Изменения в работе ВЛК

Соответствующий закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения", подписал президент Украины Владимир Зеленский.

"Теперь для оформления отпуска по состоянию здоровья или увольнения из рядов ВСУ военнослужащим не нужно возвращаться в воинскую часть", — говорят в Минобороны.

Сообщается, что во время военного положения военные, которых ВЛК признала непригодными для службы, или которым назначили отпуск для лечения болезни или ранения, должны обратиться в ТЦК и СП. После этого из воинской части в электронном виде военные получают необходимые документы по отпуску или увольнению с военной службы.

Напомним, ранее мы писали, что во время военного положения мужчины от 18 до 60 лет не могут выезжать за границу. Однако есть исключения, разрешающие выезд.