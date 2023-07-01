Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Прикордонник перевіряє документи в чоловіка. Фото: google.com

Під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати за кордон. Однак є винятки, які дозволяються виїзд.

Про це повідомляє NV.

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Виїзд за кордон під час воєнного стану

Зазначається, що список категорій військовозобов'язаних чоловіків, яким дозволено перетинати державний кордон України під час воєнного стану, визначається правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою КМУ № 57.

"Важливо знати, що не всі чоловіки, які мають право на відстрочку від мобілізації за статтею 23 Закону про Мобілізаційну підготовку і мобілізацію, мають право на виїзд за кордон. Зокрема, важливий приклад ― виїзд студентів за кордон. З літа 2022 року в Україні заборонили виїзд за кордон студентам, які вступили до навчальних закладів за кордоном водночас студенти, аспіранти та докторанти в Україні отримують відстрочку від мобілізації", — зазначили в виданні.

Кому можна виїжджати за кордон із 1 липня

Під час воєнного стану деякі чоловіки можуть виїжджати за кордон без додаткових документів та перевірок. Це стосується осіб до 18 та після 60 років, а також чоловіків у віці від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном і мають відповідні позначки в паспорті.

Також за кордон можуть виїжджати чоловіки таких категорій, передбачених законодавством:

зняті з військового обліку за станом здоров’я чоловіки від 18 до 60 років;

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон через стан здоров’я;

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон через сімейні обставини;

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон через професію;

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон для допомоги Силам оборони щодо протистояння РФ;

чоловіки та жінки держслужбовці.

Що зміниться 1 липня в виїзді чоловіків за кордон

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначив, що не всім чоловікам потрібно звертатися до ТЦК для отримання спеціальних документів на виїзд. Це стосується осіб, які вважаються непридатними до військової служби з медичних причин і були зняті з обліку. Вони можуть отримати необхідні документи відповідно до місцевих центрів комплектування.

Таким чином, якщо чоловіки перетинають кордон у зв'язку з сімейними обставинами, то перевіряють ці обставини, а якщо через інвалідність, то перевіряють документи, що підтверджують інвалідність.

Держприкордонслужба посилила заходи щодо законного перетину державного кордону особами, що використовують систему Шлях. Виїзд з цією системою заборонено, проводяться перевірки, відбираються дозволи та розпочинаються розслідування. Найбільше порушень спостерігається серед невеликих ФОПів, які за плату організовують виїзд осіб за кордон.

Виїзд за кордон держслужбовців та держслужбовиць

Якщо є відповідні документи, у відрядження:

члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів;

керівники центральних органів виконавчої влади, їх заступники;

Держсекретар Кабінету Міністрів України, його заступники;

Керівник Апарату ВР України, його заступники;

держсекретарі міністерств;

Керівник ОП України та його заступники;

керівники інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, та їх заступники;

Голова Служби безпеки, його заступники;

Голова та члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;

Голова та члени Рахункової палати;

Голова та члени Центральної виборчої комісії;

голови та члени інших державних колегіальних органів;

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступники;

нардепи України;

Уповноважений ВР України з прав людини та його представники;

Голова НБ України, його заступники;

Постійний Представник Президента України в АР Крим та його заступники;

голови місцевих держадміністрацій, їх заступники;

судді Конституційного Суду України;

судді;

прокурори;

керівники інших державних органів та їх заступники;

депутати місцевих рад;

керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування;

керівники державних унітарних підприємств та їх заступники, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств.

Виїзд за кордон чоловіків через професію

Відповідно до законодавства, виїздити за кордон можуть:

працівники закладу догляду, які перебувають на військовому обліку, з розрахунку одна особа на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду;

члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання;

працівники залізничного транспорту;

авіаційний персонал ― у відрядження чи на навчання;

водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів.

Виїзд за кордон чоловіків, що допомагають ЗСУ

Зазначається, що виїздити за кордон можуть водії-волонтери, які перевозять гуманітарну чи медичну допомогу дл ЗСУ. Також мають право на виїзд діячі культури з метою збору коштів і представлення країни. Крім того, можуть виїздити спортсмени та тренери, що беруть участь у змаганнях та тренувальних зборах.

Виїзд чоловіків за кордон через стан здоров'я

За кордон можуть виїздити чоловіки, які є:

особами з інвалідністю І-ІІІ групи за наявності відповідних документів, які підтверджують інвалідність та соцвиплати;

особами з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування і отримують соціальні послуги із стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання;

особами зі складових сил оборони та сил безпеки, постраждалі у зв’язку з військовою агресією РФ проти України, на лікування з пред’явленням відповідних документів та один родич, що супроводжує, І лінії спорідненості з відповідними документами, які дозволяють виїзд;

особами, які за станом здоров’я отримали відстрочку від мобілізації або зняті чи виключені з військового обліку за рішенням ВЛК через тимчасову непридатність до служби строком до 6 місяців та мають відповідні документи з ТЦК, які доводять це.

Виїзд зо кордон чоловіків через сімейний стан

Виїздити за кордон може батько, опікун чи усиновлювач:

за наявності трьох і більше неповнолітніх дітей;

за наявності дітей віком до 18 років з інвалідністю;

одинокий батько, який самостійно виховує дитину до 18 років;

опікуни/усиновлювачі неповнолітніх дітей-сиріт з інвалідністю;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності рішення про призначення опікуна над такою особою, а у разі, коли опікуна такій особі не призначено, ― один з повнолітніх членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення;

за наявності повнолітніх дітей з інвалідністю І чи ІІ групи;

особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи і супроводжують таких осіб для виїзду за межі України.

Також за кордон може виїхати чоловік за умови, якщо:

родичі чоловіка або дружини потребують постійного догляду, і вони разом проживають і чоловік забезпечує та турбується про цього члена сім'ї, що підтверджується документами;

один із батьків або дружина є особою з інвалідністю І чи ІІ групи. Для того, щоб дали дозвіл на виїзд потрібні документи, які підтверджують родинні зв’язки, інвалідність, факт догляду.

Нагадаємо, що держприкордонслужба повідомила про те, що на кордоні України збільшився потік охочих виїхати. У Мінреінтеграції розповіли, з чим це пов'язано.