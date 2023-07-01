Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Пограничник проверяет документы у мужчины. Фото: google.com

Во время военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выезжать за границу. Однако есть исключения, разрешающие выезд.

Об этом сообщает NV.

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Выезд за границу во время военного положения

Отмечается, что список категорий военнообязанных мужчин, которым разрешено пересекать государственную границу Украины во время военного положения, определяется правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденными постановлением КМУ № 57.

"Важно знать, что не все мужчины, имеющие право на отсрочку от мобилизации по статье 23 Закона о Мобилизационной подготовке и мобилизации, имеют право на выезд за границу. В частности, важный пример — выезд студентов за границу. С лета 2022 года в выезд за границу студентам, которые поступили в учебные заведения за границей одновременно студенты, аспиранты и докторанты в Украине получают отсрочку от мобилизации", — отметили в издании.

Кому можно выезжать за границу с 1 июля

Во время военного положения некоторые мужчины могут выезжать за границу без дополнительных документов и проверок. Это касается лиц до 18 и после 60 лет, а также мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, постоянно проживающих за границей и имеющих соответствующие отметки в паспорте.

Также за границу могут уезжать мужчины таких категорий, предусмотренных законодательством:

сняты с военного учета по состоянию здоровья мужчины от 18 до 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу из-за состояния здоровья;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу через профессию;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу для помощи Силам обороны по противостоянию РФ;

мужчины и женщины госслужащие.

Что изменится 1 июля в выезде мужчин за границу

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что не всем мужчинам нужно обращаться в ТЦК для получения специальных документов на выезд. Это касается лиц, которые считаются непригодными к военной службе по медицинским причинам и были сняты с учета. Они могут получить необходимые документы в соответствии с местными центрами комплектования.

Таким образом, если мужчины пересекают границу в связи с семейными обстоятельствами, то проверяют эти обстоятельства, а если по инвалидности, то проверяют документы, подтверждающие инвалидность.

Госпогранслужба усилила меры по законному пересечению государственной границы лицами, использующими систему Шлях. Выезд с этой системой запрещен, проводятся проверки, отбираются разрешения и начаты расследования. Наибольшее количество нарушений наблюдается среди небольших ФЛПов, которые за плату организуют выезд лиц за границу.

Выезд за границу госслужащих

Если есть соответствующие документы, в командировку:

члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;

руководители центральных органов исполнительной власти, их заместители;

Госсекретарь Кабинета Министров Украины, его заместители;

Руководитель Аппарата ВР Украины, его заместители;

госсекретари министерств;

Руководитель ОП Украины и его заместители;

руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;

Председатель Службы безопасности, его заместители;

Председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию;

Председатель и члены Счетной палаты;

Председатель и члены Центральной избирательной комиссии;

председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель;

нардепы Украины;

Уполномоченный ВР Украины по правам человека и его представители;

Председатель НБ Украины, его заместители;

Постоянный представитель Президента Украины в АР Крым и его заместители;

председатели местных госадминистраций, их заместители;

судьи Конституционного суда Украины;

судьи;

прокуроры;

руководители других государственных органов и их заместители;

депутаты местных советов;

руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;

руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, глава и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей ) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.

Выезд за границу мужчин из-за профессии

Согласно законодательству, выезжать за границу могут:

работники заведения по уходу, состоящие на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;

члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания;

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал в командировку или на обучение;

водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров.

Выезд за границу мужчин, помогающих ВСУ

Отмечается, что выезжать за границу могут водители-волонтеры, перевозящие гуманитарную или медицинскую помощь для ВСУ. Также имеют право на выезд деятели культуры в целях сбора средств и представления страны. Кроме того, могут выезжать спортсмены и тренеры, участвующие в соревнованиях и тренировочных сборах.

Выезд мужчин за границу из-за состояния здоровья

За границу могут выезжать мужчины, которые являются:

лицами с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;

лицами с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получающие социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию;

лицами из составных сил обороны и сил безопасности, пострадавшими в связи с военной агрессией РФ против Украины, на лечение с предъявлением соответствующих документов и сопровождающий один родственник, и линии родства с соответствующими документами, разрешающими выезд;

лицами, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты или исключены из военного учета по решению ВЛК из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев и имеющие соответствующие документы из доказывающих это ТЦК.

Выезд за границу мужчин из-за семейного положения

Выезжать за границу может отец, опекун или усыновитель:

при наличии троих и более несовершеннолетних детей;

при наличии детей младше 18 лет с инвалидностью;

одинокий отец, самостоятельно воспитывающий ребенка до 18 лет;

опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекуна такому лицу не назначен, ― один из совершеннолетних членов семьи первого или второй степени родства;

при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины.

Также за границу может выехать мужчина при условии, если:

родственники мужа или жены нуждаются в постоянном уходе, и они вместе проживают и муж обеспечивает и беспокоится об этом члене семьи, что подтверждается документами;

один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы. Для того чтобы дали разрешение на выезд нужные документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, факт ухода.

Напомним, что госпогранслужба сообщила о том, что на границе Украины увеличился поток желающих уехать. В Минреинтеграции рассказали, с чем это связано.