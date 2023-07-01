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Пораненим військовим стане легше отримувати відпустки за станом здоров'я: деталі

1 липня 2023 11:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Пораненим військовим стане легше отримувати відпустки за станом здоров'я
Поранений військовослужбовець на візочку. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Міністерстві оборони України розповіли про деякі змінити у роботі ВЛК. Відтепер пораненим військовим стане легше отримати відпустку за станом здоров'я або звільнитися з лав ЗСУ. 

Про це повідомляє Міноборони

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Зміни у роботі ВЛК

Відповідний закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов'язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану" підписав президент України Володимир Зеленський. 

"Відтепер для оформлення відпустки за станом здоров'я чи звільнення з лав ЗСУ військовослужбовцям не потрібно повертатися до військової частини", — кажуть в Міноборони. 

Повідомляється, що у період воєнного стану військові, яких ВЛК визнала непридатними для служби, або яким призначили відпустку для лікування хвороби чи поранення, мають звернутися до ТЦК та СП. Після цього з військової частини в електронному вигляді військові отримують необхідні документи щодо відпустки або звільнення з військової служби.

Нагадаємо, раніше ми писали, що під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати за кордон. Однак є винятки, які дозволяються виїзд.

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