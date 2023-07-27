Мобилизация в Украине — позволили ли ТЦК розыск и задержание уклонистов

Полиция или ТЦК? Кто на самом деле должен проводить розыск и задержание уклониста
В Украине идет война и, соответственно, всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам вручают повестки, по которым они должны явиться в ТЦК и СП. Граждан, которые игнорируют вызов, пугают попаданием в специальную базу МВД "Армор".
Адвокат Роман Симутин на своем YouTube-канале объяснил, почему розыск призывников таким образом незаконен, грозит ли уклоняющимся задержание и кто именно может это сделать.
Есть ли законные основания для розыска уклониста с помощью "Армор"
По словам правозащитника, внесение данных военнообязанного в поисковую систему МВД "Армор" является незаконным, даже если тот уклоняется от мобилизации.
"Представьте, чтобы кто-то когда-то при каких-то обстоятельствах обратился в полицию и попросил объявить такого в розыск. Ему бы ответили: "Ты болен? Хочешь, чтобы меня посадили? Где законные основания: постановление следователя об объявлении в розыск, определение суда о задержании и т. д.?"", — отметил Симутин.
При этом он подчеркнул, что в настоящее время в базу вносят только на основании обращения ТЦК о доставке.
"Не задержание, а именно доставка, предусматривающая исключительно добровольность, а полиция ставит пометку как "розыск"", — подчеркивает адвокат.
Таким образом, этап, когда лицу вручили повестку, вручали ли вообще и при каких обстоятельствах был пропущен и сразу начинают с розыска.
Симутин подчеркнул, что разыскивать должны настоящих уклоністов, действительно отказавшихся от своей повестки или не явились, а не кого-либо, чьи ФИО впишут в то обращение о доставке.
Кто может задержать военнообязанного за уклонение от мобилизации: ТЦК или полиция?
Как подчеркнул адвокат, по ст. 210, 210-1 КУоАП достаточных полномочий для задержания лица из-за уклонения от мобилизации не имеют ни полицейские, ни представители ТЦК.
Дело в том, что вышеуказанные статьи не представляют угрозы для окружающих и не требуют немедленного прекращения правонарушения путем задержания, применения физической силы или доставки в участок.
"Именно поэтому полиция и вызывает ТЦК, потому что уже наелась отписываться за незаконные задержания. И что мы наблюдаем? Бусы, драки, погони и даже предупредительные выстрелы в воздух", — говорит Симутин.
Военнообязанным следует помнить, что согласно действующему украинскому законодательству, в настоящее время структуры ТЦК не имеют никаких правовых оснований для задержания, особенно для применения силы и спецсредств. Поэтому в случае применения к вам силы или принудительного доставки в центры комплектации вы имеете право обратиться в правоохранительные органы и суд за нарушение ваших прав и свобод.
Если вас задержали и незаконно удерживают, адвокат советует ни в коем случае ничего не подписывать и не предоставлять свои данные.
"А сразу после увольнения — идти в прокуратуру и писать заявление о незаконном задержании и лишении свободы", — посоветовал правозащитник.
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