Мобілізація в Україні — чи дозволили ТЦК розшук та затримання ухилянтів

Патрулювання співробітників поліції та військових НГУ. Фото: Нацполіція

В Україні триває війна та, відповідно, загальна мобілізація. Тож військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки, за якими вони мають з'явитися до ТЦК та СП. Громадян, які ігнорують виклик, лякають потраплянням до спеціальної бази МВС "Армор".

Адвокат Роман Сімутін на своєму YouTube-каналі пояснив, чому розшук призовників у такий спосіб незаконний, чи загрожує ухилянтам затримання та хто саме може це зробити.

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За словами правозахисника, внесення даних військовозобов'язаного до пошукової системи МВС "Армор" є незаконним, навіть якщо той ухиляється від мобілізації.

"Уявіть, щоб хтось колись за якихось обставин звернувся до поліції та попросив оголосити такого-то у розшук. Йому б відповіли: "Ти хворий? Хочеш, щоб мене посадили? Де законні підстави: постанова слідчого про оголошення у розшук, ухвала суду про затримання і т. д.?"", — зазначив Сімутін.

При цьому він наголосив, що наразі до бази вносять лише на підставі звернення ТЦК про доставлення.

"Не затримання, а саме доставлення, що передбачає виключно добровільність, а поліція ставить помітку як "розшук"", — підкреслює адвокат.

Таким чином етап, коли особі вручили повістку, чи вручали взагалі та за яких обставин був пропущений і одразу починають з розшуку.

Сімутін наголосив, що розшукувати мають справжніх ухилянтів, які дійсно відмовилися від своєї повістки чи не явилися, а не будь-кого, чиє ПІБ впишуть у те звернення про доставлення.

Співробітник ТЦК та СП працює за ноутбуком. Фото: google.com

Хто може затримати військовозобов'язаного за ухилення від мобілізації: ТЦК чи поліція?

Як підкреслив адвокат, за ст. 210, 210-1 КУпАП достатніх повноважень для затримання особи через ухилення від мобілізації не мають ані поліцейські, ані представники ТЦК.

Річ у тім, що вище зазначені статті не несуть загрози для оточуючих і не потребують негайного припинення правопорушення шляхом затримання, застосування фізичної сили або доставки до відділку.

"Саме тому поліція й викликає ТЦК, бо вже наїлася відписуватися за незаконні затримання. Тепер діють "тихою сапою", мовляв, ми вам знайшли ухилянта — їдьте й самі розбирайтеся. А у тих не закон чи кодекс, а команда: затримати та доставити. І що ми спостерігаємо? Бусики, бійки, погоні та навіть попереджувальні постріли у повітря", — говорить Сімутін.

Військовозобов'язаним слід пам'ятати, що відповідно до чинного українського законодавства, наразі структури ТЦК не мають жодних правових підстав для затримання, а особливо для застосування сили та спецзасобів. Тож у разі застосування до вас сили або примусового доставлення до центрів комплектації ви маєте право звернутися до правоохоронних органів та суду за порушення ваших прав і свобод.

Якщо вас затримали та незаконно утримують, адвокат радить, в жодному разі нічого не підписувати та не надавати свої дані.

"А одразу після звільнення — йти до прокуратури та писати заяву про незаконне затримання і позбавлення волі", — порадив правозахисник.

Раніше ми повідомляли, як українцям дізнатися, чи перебувають вони у розшуку та що таке пошукова система "Армор".

Нагадаємо, ми писали, поліція викрила три основні схеми ухилення від мобілізації.

Також ми розповідали, яка відповідальність передбачена для військовозобов'язаних чоловіків, які "відсиджуються" за кордоном.