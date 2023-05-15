Аннулирование отсрочки — юрист объяснил, при каких обстоятельствах это возможно

Мобилизация в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине есть категории военнообязанных мужчин, которые имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако при определенных обстоятельствах она может быть аннулирована.

Юрист Ростислав Кравец рассказал, в каких случаях это может произойти.

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По словам правоведа, аннулировать отсрочку от мобилизации могут, если:

истек срок действия отсрочки;

предприятие, учреждение или организация завершили мобилизационное задание (заказ) или его упразднили;

предприятие, учреждение или организация завершили производство товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

предприятие, учреждение или организацию лишили статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в период уполномоченным органом;

орган власти, предприятие, учреждение или организацию были ликвидированы;

военнообязанного уволили из органа власти или предприятия, учреждения и организации.

Мобилизация в Украине. Фото: google.com

Также согласно п. 12 "Порядка бронирования военнообязанных" аннулировать отсрочку от мобилизации украинцам могут, если:

инвалидность не подтверждена комиссией МСЭК;

непригодность военной службы в течение 6 месяцев не подтверждена военно-врачебной комиссией;

один из трех детей на иждивении мужчины достиг возраста 18 лет;

больше нет нужды опеки за родственником с инвалидностью I/II группы (супруг, жена, родители);

больше нет нужды попечительства за больным ребенком или ребенком с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетним ребенком с инвалидностью I/II группы;

больше нет нужды опеки за больными супругом или родителями супруга, назначенной ранее после заключения МСЭК;

больше нет нужды попечительства за недееспособным лицом;

потерян статус народного депутата;

лицо уволили со службы в учреждении, которое есть в перечне части 14 статьи 23 Закона;

лицо окончила учебу в вузах, в аспирантуре и докторантуре и освобождена от должности в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки научных и научно педагогических работников.

Напомним, мы писали, как действовать мужчине, если при наличии отсрочки от мобилизации ему вручают повестку.

Ранее мы сообщали, что правозащитник Игорь Шавров назвал категории лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации.