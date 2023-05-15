Анулювання відстрочки — юрист пояснив, за яких обставин це можливо

Мобілізація в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні є категорії військовозобов'язаних чоловіків, які мають право на відстрочку від мобілізації. Проте за певних обставин її можуть анулювати.

Юрист Ростислав Кравець розповів, у яких випадках це може статися.

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За словами правознавця, анулювати відстрочку від мобілізації можуть, якщо:

закінчився строк дії відстрочки;

підприємство, установа або організація завершили мобілізаційне завдання (замовлення) або його скасували;

підприємство, установа або організація завершили виробництво товарів, виконання робіт та надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;

підприємство, установу або організацію позбавили статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період уповноваженим органом;

орган влади, підприємство, установу або організацію було ліквідовано;

військовозобов'язаного звільнили з органу влади чи підприємства, установи та організації.

Мобілізація в Україні. Фото: google.com

Також згідно з п. 12 "Порядку бронювання військовозобов'язаних" анулювати відстрочку від мобілізації українцям можуть якщо:

інвалідність не підтверджена комісією МСЕК;

непридатність до військової служби протягом 6 місяців не підтверджена військово-лікарською комісією;

один з трьох дітей на утриманні чоловіка досяг віку 18 років;

більше немає потреби опіки за родичем з інвалідністю І/ІІ групи (чоловік, дружина, батьки);

більше немає потреби піклування за хворою дитиною або дитиною з інвалідністю до 18 років або повнолітньою дитиною з інвалідністю І/ІІ групи;

більше немає потреби опіки за хворими чоловіком-дружиною або батьками чоловіка/дружини, призначеної раніше після висновку МСЕК;

більше немає потреби піклування за недієздатною особою;

втрачено статус народного депутата;

особу звільнили зі служби в установі, яка є в переліку частини 14 статті 23 Закону;

особа закінчила навчання у ВНЗ, в аспірантурі та докторантурі та звільнена з посади у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки наукових і науково-педагогічних працівників.

Нагадаємо, ми писали, які діяти чоловіку, якщо при наявності відстрочки від мобілізації йому вручають повістку.

Раніше ми розповідали, що правозахисник Ігор Шавров назвав категорії осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації.