Новые правила мобилизации и экстрадиция ухилянцев: эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Юрист Ростислав Кравец и политолог Олег Лесной стали гостями эфира Новини.LIVE. Они обсудят новые правила мобилизации и экстрадицию уклоняющихся.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Читайте также:

Эфир Новини.LIVE

Мобилизация 2023 года в Украине продолжается. Недавно Министерство обороны Украины утвердило новый список болезней, согласно которому оценивается пригодность военнообязанного к службе. Таким образом, сократился список лиц, которые считаются ограниченно пригодными и не призываются на фронт.

Приказом полностью обновили список болезней, с которыми мужчины считались непригодными к службе, и удалили все "спорные" статьи — теперь мужчины со "спорными" болезнями пригодятся к службе и могут получить повестку.

Юрист Ростислав Кравец и политолог Олег Лесной обсудят нововведение.

Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 15 ноября 2023 года. Поэтому получить повестки могут все военнообязанные граждане Украины от 18 до 60 лет, но есть нюансы.

Добавим, Польша начала экстрадицию украинцев, которые помогали уклонистам покинуть страну после начала полномасштабного вторжения. Однако для того чтобы их вернуть, Украина должна выдать международный ордер на арест каждого из них.