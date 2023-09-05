Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Нові правила мобілізації та екстрадиція ухилянтів: ефір Новини.LIVE arrow

Нові правила мобілізації та екстрадиція ухилянтів: ефір Новини.LIVE

5 вересня 2023 14:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нові правила мобілізації та екстрадиція ухилянтів: ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Юрист Ростислав Кравець та політолог Олег Лісний стали гостями ефіру Новини.LIVE. Вони обговорять нові правила мобілізації та екстрадицію ухилянтів.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Читайте також:

Ефір Новини.LIVE

Мобілізація 2023 в Україні триває. Нещодавно Міністерство оборони України затвердило новий список хвороб, за яким оцінюється придатність військовозобов'язаного до служби. Таким чином скоротився список осіб, які вважаються обмежено придатними і не призиваються на фронт.

Наказом повністю оновили список хвороб, з якими чоловіки вважалися непридатними до служби, і видалили всі "спірні" статті — тепер чоловіки зі "спірними" хворобами стануть придатними до служби і можуть отримати повістку.

Юрист Ростислав Кравець та політолог Олег Лісний обговорять нововведення.

Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 15 листопада 2023 року. Тому отримати повістки можуть усі військовозобов'язані громадяни України віком від 18 до 60 років, але є нюанси.

Додамо, Польща почала екстрадицію українців, які допомагали ухилянтам покинути країну після початку повномасштабного вторгнення. Проте для того, щоб їх повернути, Україна має видати міжнародний ордер на арешт кожного з них. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

None

"Шахеди" у Румунії, екстрадиція чоловіків з Польщі і переговори у Сочі: що ви пропустили 4 вересня

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

09:38 Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз