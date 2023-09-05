Нові правила мобілізації та екстрадиція ухилянтів: ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Юрист Ростислав Кравець та політолог Олег Лісний стали гостями ефіру Новини.LIVE. Вони обговорять нові правила мобілізації та екстрадицію ухилянтів.

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Ефір Новини.LIVE

Мобілізація 2023 в Україні триває. Нещодавно Міністерство оборони України затвердило новий список хвороб, за яким оцінюється придатність військовозобов'язаного до служби. Таким чином скоротився список осіб, які вважаються обмежено придатними і не призиваються на фронт.

Наказом повністю оновили список хвороб, з якими чоловіки вважалися непридатними до служби, і видалили всі "спірні" статті — тепер чоловіки зі "спірними" хворобами стануть придатними до служби і можуть отримати повістку.

Юрист Ростислав Кравець та політолог Олег Лісний обговорять нововведення.

Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 15 листопада 2023 року. Тому отримати повістки можуть усі військовозобов'язані громадяни України віком від 18 до 60 років, але є нюанси.

Додамо, Польща почала екстрадицію українців, які допомагали ухилянтам покинути країну після початку повномасштабного вторгнення. Проте для того, щоб їх повернути, Україна має видати міжнародний ордер на арешт кожного з них.