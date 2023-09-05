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Чи буде масова екстрадиція ухилянтів до України: відповідь Веніславського

5 вересня 2023 12:31
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Чи буде масова екстрадиція ухилянтів до України: відповідь Веніславського
Член комітету Ради з нацбезпеки і оборони Федір Веніславський. Фото: РБК-Україна
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Масової екстрадиції ухилянтів до України з-за кордону не буде. З точки зору юридичної процедури, масової екстрадиції громадян немає.

Про це заявив член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі Радіо Свобода.

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Чи буде масова екстрадиція ухилянтів до України

Веніславський заявив, що з точки зору юридичної процедури масової екстрадиції громадян немає.

"Кримінальна відповідальність має індивідуальний характер. Відповідно до кожного факту необхідно звертатися і надавати відповідні документи, що особа переховується від органів досудового розслідування, суду, і лише після цього можна задіяти процедуру екстрадиції", — сказав Веніславський. 

Він також додав, що з огляду на європейські правові стандарти — це може бути оскаржено в суді Болгарії, Польщі чи Румунії.

"Остаточне рішення буде за судом. Тому, звичайно, це дуже непроста процедура, і будемо думати, як її зробити більш гнучкою", — зазначив нардеп. 

Нагадаємо, нещодавно Польща почала екстрадицію українців, які допомагали ухилянтам покинути країну після початку повномасштабного вторгнення. Проте для того, щоб їх повернути, Україна має видати міжнародний ордер на арешт кожного з них.

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