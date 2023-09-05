Будет ли массовая экстрадиция уклонистов в Украину: ответ Вениславского

Член комитета Совета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский. Фото: РБК-Украина

Массовой экстрадиции уклонистов в Украину из-за границы не будет. С точки зрения юридической процедуры, массовой экстрадиции граждан нет.

Об этом заявил член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире Радио Свобода.

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Вениславский заявил, что с точки зрения юридической процедуры массовой экстрадиции граждан нет.

"Уголовная ответственность носит индивидуальный характер. Согласно каждому факту необходимо обращаться и предоставлять соответствующие документы, что лицо скрывается от органов досудебного расследования, суда, и только после этого можно задействовать процедуру экстрадиции", — сказал Вениславский.

Он также добавил, что, учитывая европейские правовые стандарты, это может быть обжаловано в суде Болгарии, Польши или Румынии.

"Окончательное решение будет за судом. Поэтому, конечно, это очень непростая процедура, и будем думать, как ее сделать более гибкой", — отметил нардеп.

Напомним, недавно Польша начала экстрадицию украинцев, помогавших уклонистам покинуть страну после начала полномасштабного вторжения. Однако для того чтобы их вернуть, Украина должна выдать международный ордер на арест каждого из них.