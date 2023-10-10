Мобилизация в Украине: кто может проверять документы и вручать повестку

Не только ТЦК: кто может проверять документы и вручать повестку
В Украине продолжается общая мобилизация в связи с полномасштабным вторжением РФ и действием военного положения. Военнообязанным могут вручать повестки даже в публичных местах. В то же время не только представители ТЦК могут это делать.
Об этом говорится в материале Министерства юстиции.
Кто может проверять документы у военнообязательных
Как говорится в материале, осуществлять проверку документов у гражданских и военнообязанных могут только уполномоченные представители:
- Национальной полиции Украины,
- Службы безопасности Украины,
- Национальной Гвардии Украины,
- Государственной пограничной службы Украины,
- Государственной миграционной службы Украины,
- Государственной таможенной службы Украины,
- Вооруженных сил Украины.
Какие документы должны быть у представителей
Согласно законодательству Украины, перед проверкой документов военнообязанных, полицейские и работники ТЦК должны обязательно представиться и предоставить свои.
Обращаясь к человеку, они должны:
- назвать свое имя и фамилию, а также должность и служебное звание;
- показать жетон и служебное удостоверение;
- подождать, пока человек ознакомится со всей информацией;
- после этого указать основание для проверки.
Кто может вручить повестку
Вручать повестку могут только работники ТЦК и СП. Это вправе сделать:
- представители СБУ;
- представители подразделения Службы внешней разведки;
- представители органа местного самоуправления (исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета);
- руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный;
- управляющие многоквартирных домов.
Напомним, мы писали, могут ли водители за рулем избежать вручения повестки.