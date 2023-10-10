Мобилизация в Украине: кто может проверять документы и вручать повестку

Проверка документов. Фото: google.com

В Украине продолжается общая мобилизация в связи с полномасштабным вторжением РФ и действием военного положения. Военнообязанным могут вручать повестки даже в публичных местах. В то же время не только представители ТЦК могут это делать.

Об этом говорится в материале Министерства юстиции.

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Кто может проверять документы у военнообязательных

Как говорится в материале, осуществлять проверку документов у гражданских и военнообязанных могут только уполномоченные представители:

Национальной полиции Украины,

Службы безопасности Украины,

Национальной Гвардии Украины,

Государственной пограничной службы Украины,

Государственной миграционной службы Украины,

Государственной таможенной службы Украины,

Вооруженных сил Украины.

Какие документы должны быть у представителей

Согласно законодательству Украины, перед проверкой документов военнообязанных, полицейские и работники ТЦК должны обязательно представиться и предоставить свои.

Обращаясь к человеку, они должны:

назвать свое имя и фамилию, а также должность и служебное звание;

показать жетон и служебное удостоверение;

подождать, пока человек ознакомится со всей информацией;

после этого указать основание для проверки.

Кто может вручить повестку

Вручать повестку могут только работники ТЦК и СП. Это вправе сделать:

представители СБУ;

представители подразделения Службы внешней разведки;

представители органа местного самоуправления (исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета);

руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный;

управляющие многоквартирных домов.

Напомним, мы писали, могут ли водители за рулем избежать вручения повестки.