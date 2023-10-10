Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Не только ТЦК: кто может проверять документы и вручать повестку arrow

Не только ТЦК: кто может проверять документы и вручать повестку

10 октября 2023 18:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Мобилизация в Украине: кто может проверять документы и вручать повестку
Проверка документов. Фото: google.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине продолжается общая мобилизация в связи с полномасштабным вторжением РФ и действием военного положения. Военнообязанным могут вручать повестки даже в публичных местах. В то же время не только представители ТЦК могут это делать.

Об этом говорится в материале Министерства юстиции.

Читайте также:

Кто может проверять документы у военнообязательных

Как говорится в материале, осуществлять проверку документов у гражданских и военнообязанных могут только уполномоченные представители:

  • Национальной полиции Украины,
  • Службы безопасности Украины,
  • Национальной Гвардии Украины,
  • Государственной пограничной службы Украины,
  • Государственной миграционной службы Украины,
  • Государственной таможенной службы Украины,
  • Вооруженных сил Украины.

Какие документы должны быть у представителей

Согласно законодательству Украины, перед проверкой документов военнообязанных, полицейские и работники ТЦК должны обязательно представиться и предоставить свои.

Обращаясь к человеку, они должны:

  • назвать свое имя и фамилию, а также должность и служебное звание;
  • показать жетон и служебное удостоверение;
  • подождать, пока человек ознакомится со всей информацией;
  • после этого указать основание для проверки.

Кто может вручить повестку

Вручать повестку могут только работники ТЦК и СП. Это вправе сделать:

  • представители СБУ;
  • представители подразделения Службы внешней разведки;
  • представители органа местного самоуправления (исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета);
  • руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный;
  • управляющие многоквартирных домов.

Напомним, мы писали, могут ли водители за рулем избежать вручения повестки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

Стало известно, будут ли восстанавливать Бахмут и за какие деньги, — заявление Шуляк

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз