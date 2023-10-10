Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Не лише ТЦК: хто може перевіряти документи та вручати повістку arrow

Не лише ТЦК: хто може перевіряти документи та вручати повістку

10 жовтня 2023 18:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Мобілізація в Україні: хто може перевіряти документи та вручати повістку
Перевірка документів. Фото: google.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні триває загальна мобілізація у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ та дією воєнного стану. Військовозобов'язаним можуть вручати повістки навіть у публічних місцях. У той же час, не лише представники ТЦК можуть це робити.

Про це йдеться у матеріалі Міністерства юстиції. 

Читайте також:

Хто може перевіряти документи у військовозобов'язних

Як йдеться у матеріалі, здійснювати перевірку документів у цивільних та військовозобов'язаних можуть лише уповноважені представники:

  • Національної поліції України,
  • Служби безпеки України,
  • Національної Гвардії України,
  • Державної прикордонної служби України,
  • Державної міграційної служби України,
  • Державної митної служби України,
  • Збройних сил України.

Які документи мають бути у представників 

Згідно з законодавством України, перед перевіркою документів у військовозобов'язаних, поліцейські та працівники ТЦК мають обов'язково представитися та надати свої. 

Звертаючись до людини, вони повинні:

  • назвати своє ім'я та прізвище, а також посаду та службове звання;
  • показати жетон та службове посвідчення;
  • зачекати, поки людина ознайомиться з усією інформацією;
  • після цього вказати підставу для перевірки. 

Хто може вручити повістку

Вручати повістку можуть не лише працівники ТЦК та СП. Це мають право зробити:

  • представники СБУ;
  • представники підрозділу Служби зовнішньої розвідки;
  • представники органу місцевого самоврядування (виконавчого органу сільської, селищної, міської ради);
  • керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов’язаний;
  • управителі багатоквартирних будинків.

Нагадаємо, ми писали, чи можуть водії за кермом уникнути вручення повістки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

Стало відомо, чи будуть відновлювати Бахмут і за які гроші, — заява Шуляк

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз