Мобілізація в Україні: хто може перевіряти документи та вручати повістку

Перевірка документів. Фото: google.com

В Україні триває загальна мобілізація у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ та дією воєнного стану. Військовозобов'язаним можуть вручати повістки навіть у публічних місцях. У той же час, не лише представники ТЦК можуть це робити.

Про це йдеться у матеріалі Міністерства юстиції.

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Хто може перевіряти документи у військовозобов'язних

Як йдеться у матеріалі, здійснювати перевірку документів у цивільних та військовозобов'язаних можуть лише уповноважені представники:

Національної поліції України,

Служби безпеки України,

Національної Гвардії України,

Державної прикордонної служби України,

Державної міграційної служби України,

Державної митної служби України,

Збройних сил України.

Які документи мають бути у представників

Згідно з законодавством України, перед перевіркою документів у військовозобов'язаних, поліцейські та працівники ТЦК мають обов'язково представитися та надати свої.

Звертаючись до людини, вони повинні:

назвати своє ім'я та прізвище, а також посаду та службове звання;

показати жетон та службове посвідчення;

зачекати, поки людина ознайомиться з усією інформацією;

після цього вказати підставу для перевірки.

Хто може вручити повістку

Вручати повістку можуть не лише працівники ТЦК та СП. Це мають право зробити:

представники СБУ;

представники підрозділу Служби зовнішньої розвідки;

представники органу місцевого самоврядування (виконавчого органу сільської, селищної, міської ради);

керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов’язаний;

управителі багатоквартирних будинків.

Нагадаємо, ми писали, чи можуть водії за кермом уникнути вручення повістки.