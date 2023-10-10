Мобілізація в Україні: хто може перевіряти документи та вручати повістку

Не лише ТЦК: хто може перевіряти документи та вручати повістку
В Україні триває загальна мобілізація у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ та дією воєнного стану. Військовозобов'язаним можуть вручати повістки навіть у публічних місцях. У той же час, не лише представники ТЦК можуть це робити.
Про це йдеться у матеріалі Міністерства юстиції.
Хто може перевіряти документи у військовозобов'язних
Як йдеться у матеріалі, здійснювати перевірку документів у цивільних та військовозобов'язаних можуть лише уповноважені представники:
- Національної поліції України,
- Служби безпеки України,
- Національної Гвардії України,
- Державної прикордонної служби України,
- Державної міграційної служби України,
- Державної митної служби України,
- Збройних сил України.
Які документи мають бути у представників
Згідно з законодавством України, перед перевіркою документів у військовозобов'язаних, поліцейські та працівники ТЦК мають обов'язково представитися та надати свої.
Звертаючись до людини, вони повинні:
- назвати своє ім'я та прізвище, а також посаду та службове звання;
- показати жетон та службове посвідчення;
- зачекати, поки людина ознайомиться з усією інформацією;
- після цього вказати підставу для перевірки.
Хто може вручити повістку
Вручати повістку можуть не лише працівники ТЦК та СП. Це мають право зробити:
- представники СБУ;
- представники підрозділу Служби зовнішньої розвідки;
- представники органу місцевого самоврядування (виконавчого органу сільської, селищної, міської ради);
- керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов’язаний;
- управителі багатоквартирних будинків.
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