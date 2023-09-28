Нардеп рассказал, когда и почему может усилиться мобилизация в Украине

Народный депутат Роман Костенко. Фото: facebook/kostenko.roman83

Мобилизация в Украине будет продолжаться и дальше, ведь нужно создавать новые подразделения и пополнять уже действующие. Ужесточение мобилизационных мер могут сделать тогда, когда будет изменена военная стратегия.

Об этом заявил нардеп от фракции "Голос", секретарь парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко в интервью "Украинской правде".

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Продолжение мобилизации

"Война продолжается — и каждый день формируются новые подразделения, противник продолжает свою мобилизацию, поэтому в таком формате как есть, я думаю, что мобилизация будет продолжаться", — отметил депутат.

Кто отвечает за мобилизацию в Украине

По его словам, именно Генеральный штаб ВСУ занимается планами по мобилизации.

"Мы сможем говорить об определенном количестве (в рамках усиления мобилизации. — Ред.), когда будем знать, сколько подразделений нам нужно создать, сколько подразделений нам надо пополнить, какие потери есть в подразделениях, какие действия планирует Российская Федерация, какой у нас план в дальнейшем — мы собираемся контратаковать на одном направлении, на нескольких или мы будем только сдерживать Российскую Федерацию на рубежах? От этого уже строятся планы мобилизации, и количество уже определяется этими планами", — объяснил политик.

Будут ли менять военную стратегию

Костенко добавил, что в настоящее время у него и парламентского комитета нет информации о том, планируются ли изменения по военной стратегии в Украине.

По его мнению, государство могло бы ввести изменения в государственной информационной политике, касающейся военных действий и мобилизационных мер. В то же время страна должна объяснить обществу, что "война может продолжаться долго, и мы не можем на одних плечах ее тянуть".

Напомним, военное положение и всеобщая мобилизация продолжаются в Украине почти два года. Весь этот период военнообязанных граждан призывают в ряды ВСУ. Но, несмотря на это, среди украинцев распространяются многие фейки по призыву на военную службу.