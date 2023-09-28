Нардеп розповів, коли та чому може посилитися мобілізація в Україні

Народний депутат Роман Костенко. Фото: facebook/kostenko.roman83

Мобілізація в Україні триватиме й надалі, адже потрібно стфорювати нові підрозділи та поповнювати вже діючі. Посилення мобілізаційних заходів можуть зробити тоді, коли буде змінена воєнна стратегія.

Про це заявив нардеп від фракції "Голос", секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю "Українській правді".

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Продовження мобілізації

"Війна триває — і кожного дня формуються нові підрозділи, противник продовжує свою мобілізацію, тому в такому форматі як є, я думаю, що мобілізація буде продовжуватися", — зауважив депутат.

Хто відповідає за мобілізацію в Україні

За його словами, саме Генеральний штаб ЗСУ займається планами з мобілізації.

"Ми зможемо говорити про певну кількість (у межах посилення мобілізації. — Ред.), коли будемо знати, скільки підрозділів нам потрібно створити, скільки підрозділів нам треба поповнити, які втрати є в підрозділах, які дії планує Російська Федерація, який у нас план надалі — ми збираємось контратакувати на одному напрямку, на декількох чи ми будемо лише стримувати Російську Федерацію на рубежах? Від цього вже будуються плани мобілізації, і кількість вже визначається цими планами", — пояснив політик.

Чи будуть змінювати воєнну стратегію

Костенко додав, що наразі він та парламентський комітет не має інформації про те, чи плануються зміни щодо воєнної стратегії в Україні.

На його думку, держава могла б запровадити зміни у державній інформаційній політиці, яка стосується військових дій та мобілізаційних заходів. Одночасно з цим країна повинна пояснити суспільству, що "війна може продовжуватись довго, і ми не можемо на одних плечах її тягнути".

Нагадаємо, воєнний стан та загальна мобілізація тривають в Україні майже два роки. Увесь цей період військовозобов'язаних громадян призивають до лав ЗСУ. Та попри це серед українців поширюються багато фейків щодо призову на військову службу.