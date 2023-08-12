Нардеп объяснил, что будет происходить после проверок областных ТЦК

Сотрудники ТЦК вручают повестку. Фото: МО

После увольнения всех областных военкомов начнется очистка районных и городских территориальных центров комплектования. При этом уволить всех одновременно невозможно.

Об этом представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский рассказал в эфире телемарафона.

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По его нардепу, в дальнейшем увольнения могут состояться на более низких уровнях — в районных и городских территориальных центрах.

Почему уволить всех невозможно

Вениславский подчеркнул, что, несмотря на существующие системные злоупотребления и коррупцию, одновременно уволить руководителей ТЦК на всех уровнях невозможно. Это обусловлено тем, что "надо понимать, что это главный механизм, обеспечивающий по большому счету восполнение тех неизбежных потерь, которые несет война, среди военнослужащих".

"Но, бесспорно, когда будут назначены главы областного уровня среди новых людей, которым чужда сама сущность коррупции, понимающих, что такое жизнь, что такое смерть, и вернувшихся с переднего края, то, я думаю, они точно обеспечат полное очищение всех территориальных центров от тех, кто пытается использовать служебное положение против интересов государства для личного обогащения", — указал Вениславский.

Он добавил, что на роль новых военнослужащих будут рассматривать боевых офицеров, имеющих безупречную репутацию и опыт управленческой деятельности.

Раньше мы рассказывали, кого мобилизуют в Украине в первую очередь.

Напомним, что ранее мы также информировали, какие правила вручения повестки во время войны должен знать каждый украинец.