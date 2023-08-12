Нардеп пояснив, що відбуватиметься після перевірок обласних ТЦК

Співробітники ТЦК вручають повістку. Фото: МО

Після звільнення усіх обласних військкомів розпочнеться очищення районних та міських територіальних центрів комплектування. При цьому звільнити усіх одночасно неможливо.

Про це представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський розповів у етері телемарафону.

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За його нардепа, надалі звільнення можуть відбутися на нижчих рівнях — у районних та міських територіальних центрах.

Чому звільнити усіх неможливо

Веніславський наголосив, що попри наявні системні зловживання та корупцію, одночасно звільнити керівників ТЦК на усіх рівнях неможливо. Це зумовлено тим, що "треба розуміти, що це головний механізм, який забезпечує за великим рахунком поповнення тих неминучих втрат, які несе війна серед військовослужбовців".

"Але, безперечно, коли будуть призначені очільники обласного рівня серед нових людей, яким чужа сама сутність корупції, які розуміють, що таке життя, що таке смерть, і які повернулися з переднього краю, то, я думаю, вони точно забезпечать повне очищення всіх територіальних центрів від тих, хто намагається використати службове становище проти інтересів держави для особистого збагачення", — зазначив Веніславський.

Він додав, що на роль нових військкомів розглядатимуть бойових офіцерів, які мають бездоганну репутацію та досвід управлінської діяльності.

Раніше ми розповідали, кого мобілізують в Україні в першу чергу.

Нагадуємо, що раніше ми також інформували, які правила вручення повістки під час війни має знати кожен українець.