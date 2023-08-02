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На Закарпатье разоблачили военкома, который использовал солдат для строительства своего дома

2 августа 2023 17:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
На Закарпатье разоблачили военкома, который использовал солдат для строительства своего дома
Загородний дом военкома на Закарпатье. Фото: Офис генпрокурора
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На Закарпатье военный комиссар попал под следствие за злоупотребление служебным положением. Он использовал солдат для строительства собственного дома.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Согласно информации от следователей, обвиняемый использовал своих подчиненных в рабочее время для строительства личного жилища. Участок для стройки был приобретен на имя родственника, чтобы избежать юридических последствий. Майора и его команду обнаружили во время работ на строительной площадке.

Обыски у военкома

Офис генпрокурора сообщает, что во время обысков были обнаружены официальные документы, квитанции на оплату, топливные карточки, наличные средства, дорогие часы, золотой слиток и другие предметы, имеющие ценность для дела.

Также у подозреваемого были найдены атрибуты России и СССР: георгиевские ленточки, флаг, военная кепка РФ, футболка с символикой СССР, советское удостоверение, членский билет запрещенной организации и российские монеты.

В ведомстве уточнили, что сейчас рассматривается вопрос о применении к нему ограничительных мер и освобождении от должности. Также проводится расследование в отношении других возможных участников инцидента.

  • Расследование дела военкома на Закарпатье. Фото: Офис генпрокурора
     
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Напомним, что в Украине раскрыли крупную схему уклонения от военной службы. При этом в 11 областях проводятся обыски в 100 военкоматах.

Также мы сообщали, что с августа 2023 года украинское законодательство предоставило возможность военнослужащим срочной службы, чей срок был продлен в период военного положения, переходить на мобилизационную службу. Это касается тех, кто служил не менее 6 месяцев в условиях военного положения. Данный закон под номером №3161-IX регламентирует изменения в прохождении службы при действии военного положения.

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