На Закарпатье разоблачили военкома, который использовал солдат для строительства своего дома
На Закарпатье военный комиссар попал под следствие за злоупотребление служебным положением. Он использовал солдат для строительства собственного дома.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Что известно про нарушение военкома
Согласно информации от следователей, обвиняемый использовал своих подчиненных в рабочее время для строительства личного жилища. Участок для стройки был приобретен на имя родственника, чтобы избежать юридических последствий. Майора и его команду обнаружили во время работ на строительной площадке.
Обыски у военкома
Офис генпрокурора сообщает, что во время обысков были обнаружены официальные документы, квитанции на оплату, топливные карточки, наличные средства, дорогие часы, золотой слиток и другие предметы, имеющие ценность для дела.
Также у подозреваемого были найдены атрибуты России и СССР: георгиевские ленточки, флаг, военная кепка РФ, футболка с символикой СССР, советское удостоверение, членский билет запрещенной организации и российские монеты.
В ведомстве уточнили, что сейчас рассматривается вопрос о применении к нему ограничительных мер и освобождении от должности. Также проводится расследование в отношении других возможных участников инцидента.
Напомним, что в Украине раскрыли крупную схему уклонения от военной службы. При этом в 11 областях проводятся обыски в 100 военкоматах.
Также мы сообщали, что с августа 2023 года украинское законодательство предоставило возможность военнослужащим срочной службы, чей срок был продлен в период военного положения, переходить на мобилизационную службу. Это касается тех, кто служил не менее 6 месяцев в условиях военного положения. Данный закон под номером №3161-IX регламентирует изменения в прохождении службы при действии военного положения.