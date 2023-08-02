На Закарпатті викрили військкома, який використовував солдатів для будівництва свого будинку

Заміський будинок військкома на Закарпатті. Фото: Офіс генпрокурора

На Закарпатті військовий комісар потрапив під слідство за зловживання службовим становищем. Він використав солдатів для будівництва власного будинку.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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Згідно з інформацією від слідчих, обвинувачений використав своїх підлеглих у робочий час для будівництва особистого житла. Ділянка для будівництва була придбана на ім'я родича, щоб уникнути юридичних наслідків. Майора та його команду виявили під час робіт на будівельному майданчику.

Обшуки у військкома

Офіс генпрокурора повідомляє, що під час обшуків було виявлено офіційні документи, квитанції на оплату, паливні картки, готівку, дорогий годинник, золотий злиток та інші предмети, що мають цінність для справи.

Також у підозрюваного було знайдено атрибути Росії та СРСР: георгіївські стрічки, прапор, військова кепка РФ, футболка із символікою СРСР, радянське посвідчення, членський квиток забороненої організації та російські монети.

У відомстві уточнили, що зараз розглядається питання щодо застосування до нього обмежувальних заходів та звільнення з посади. Також проводиться розслідування щодо інших можливих учасників інциденту.





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Нагадаємо, що в Україні розкрили велику схему ухилення від військової служби. При цьому в 11 областях проводяться обшуки у 100 військкоматах.

Також ми повідомляли, що з серпня 2023 року українське законодавство надало можливість військовослужбовцям термінової служби, чий термін було продовжено у період воєнного стану, переходити на мобілізаційну службу. Це стосується тих, хто служив щонайменше 6 місяців за умов воєнного стану. Цей закон за номером №3161-IX регламентує зміни у проходженні служби при дії воєнного стану.