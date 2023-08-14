На Прикарпатье тяжело больного мужчину осудили за неявку в военкомат

Мобилизированные украинцы. Фото: "Вечерний Киев"

В Ивано-Франковской области 56-летний мужчина был приговорен к двум годам испытательного срока за отказ от мобилизации. Впоследствии оказалось, что он болеет циррозом печени и гипертонией.

Об осуждении мужчины говорится в приговоре Верховинского районного суда Ивано-Франковской области.

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Мужчина отказался от мобилизации

По материалам следствия, мужчина 9 января 2023 прошел военно-медицинскую комиссию, которая признала его ограниченно пригодным к военной службе. Он мог быть мобилизован в войска обеспечения, ТЦК и СП и на службу в учебные заведения. 23 января он должен был прибыть в военкомат, однако не сделал этого.

Во время судебного заседания житель Прикарпатья вину признал и сообщил, что не пришел в военкомат из-за плохого самочувствия. На суде выяснилось, что у мужчины цирроз печени. Кроме того, медики из Верховинской районной больницы сообщили, что мужчина 1967 года рождения действительно находился на стационарном лечении в терапевтическом отделе по направлению ВЛК с 02.01.2023 года по 05.01.2023 года.

Суд учел состояние здоровья уклоняющегося

Суд учел тот факт, что на момент рассмотрения, "мужчина болеет циррозом печени (активная фаза, медленно прогрессирующее течение), гипертонической болезнью II, ст.2 (ГЛЖ), риск 3 (высокий)". Кроме того, он проживает вместе с двумя сестрами пенсионного возраста.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины. Его приговорили к 4 годам лишения свободы. Впрочем, реальный срок был заменен на 2 года испытательного. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

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