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На Прикарпатті тяжко хворого чоловіка засудили за неявку у військомат

14 серпня 2023 12:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Прикарпатті тяжко хворого чоловіка засудили за неявку у військомат
Мобілізовані українці. Фото: “Вечірній Київ”
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Івано-Франківській області 56-річного чоловіка засудили до двох років іспитового терміну за відмову від мобілізації. Згодом виявилося, що він хворіє на цироз печінки та гіпертонію. 

Про засудження чоловіка йдеться у вироку Верховинського районного суду Івано-Франківської області.

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Чоловік відмовився від мобілізації

За матеріалами слідства, чоловік 9 січня 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його обмежено придатним до військової служби. Він міг бути мобілізований до військ забезпечення, ТЦК і СП та на службу до навчальних закладів. 23 січня він повинен був прибути до військкомату, проте не зробив цього. 

Під час судового засідання житель Прикарпаття провину визнав та повідомив, що не прийшов до військкомату через погане самопочуття. На суді з'ясувалось, що у чоловіка цироз печінки. Крім того, медики з Верховинської районної лікарні повідомили, що чоловік 1967 року народження, дійсно знаходився на стаціонарному лікуванні в терапевтичному відділі за скеруванням ВЛК з 02.01.2023 року по 05.01.2023 року. 

Суд врахував стан здоров'я ухилянта

Суд врахував той факт, що на момент розгляду, "чоловік хворіє цирозом печінки (активна фаза, повільно прогресуючий перебіг), гіпертонічною хворобою ІІ, ст.2 (ГЛШ), ризик 3 (високий)". Крім того він проживає разом із двома сестрами пенсійного віку. 

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України. Його засудили до 4 років позбавлення волі. Втім, реальний термін замінили на 2 роки іспитового. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді. 

Раніше ми розповідали, у Полтаві спалахнув скандал, коли молодий чоловік відкрито ухилявся від повістки й ображав українських військових. Конфлікт стався між ним та працівниками ТЦК і СП.

Нагадуємо, у Вінниці затримали шахрая, який видавав себе за псевдопрацівника СБУ і допомагав за гроші "відмазувати" чоловіків від армії. За такі "послуги" з одного клієнта він вимагав 3 тисячі доларів. 

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