Вручение повесток на пляже: законно ли

Мобилизация в Украине: что нужно знать о вручении повесток на пляже
Уже второй год в Украине продолжается полномасштабная война. И столько же в стране длится всеобщая мобилизация. В ряды ВСУ могут призвать военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. При этом представители ТЦК могут вручить повестку где угодно, даже на пляже.
Об этом рассказывают в оперативном командовании "Південь".
Вручение повесток на пляже
В командовании отмечают, что повестки могут быть вручены в любом месте, в том числе и на пляже.
При этом там призывают не считать повестки наказанием. Ведь это один из методов налаживания коммуникации, повышения ответственности и сознания граждан.
"Где и когда вы получите повестку, не имеет принципиального значения. Сотрудники районных территориальных Центров комплектования и социальной поддержки уполномочены вручить ее — посетив ли по месту вашего проживания, встретив ли вас по маршруту вашего следования, или в других общественных местах", — говорится в сообщении.
Также там добавляют, если вы получили повестку, то должны явиться на сборные пункты в указанные сроки. И это не значит, что вас сразу отправят на фронт, поначалу это может быть только уточнение данных.
Кто может вручить повестку
В Оперативном командовании "Південь" сообщают, что повестка может быть вручена должностными лицами, предусмотренные законодательством.
Напомним, в Славуте Хмельницкой области осудили 33-летнего мужчину за уклонение от военной службы. Ему светит три года лишения свободы.
Подходящий к военной службе получил повестку и не явился в указанное время на сбор, чтобы отправиться на учебное собрание и пройти военную службу. Отмечается, что у него не было законных оснований уклоняться от призыва.