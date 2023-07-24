Вручение повесток на пляже: законно ли

Мужчине выписывают повестку. Фото: Google

Уже второй год в Украине продолжается полномасштабная война. И столько же в стране длится всеобщая мобилизация. В ряды ВСУ могут призвать военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. При этом представители ТЦК могут вручить повестку где угодно, даже на пляже.

Об этом рассказывают в оперативном командовании "Південь".

Читайте также:

Вручение повесток на пляже

В командовании отмечают, что повестки могут быть вручены в любом месте, в том числе и на пляже.

При этом там призывают не считать повестки наказанием. Ведь это один из методов налаживания коммуникации, повышения ответственности и сознания граждан.

"Где и когда вы получите повестку, не имеет принципиального значения. Сотрудники районных территориальных Центров комплектования и социальной поддержки уполномочены вручить ее — посетив ли по месту вашего проживания, встретив ли вас по маршруту вашего следования, или в других общественных местах", — говорится в сообщении.

Также там добавляют, если вы получили повестку, то должны явиться на сборные пункты в указанные сроки. И это не значит, что вас сразу отправят на фронт, поначалу это может быть только уточнение данных.

Кто может вручить повестку

В Оперативном командовании "Південь" сообщают, что повестка может быть вручена должностными лицами, предусмотренные законодательством.

Напомним, в Славуте Хмельницкой области осудили 33-летнего мужчину за уклонение от военной службы. Ему светит три года лишения свободы.

Подходящий к военной службе получил повестку и не явился в указанное время на сбор, чтобы отправиться на учебное собрание и пройти военную службу. Отмечается, что у него не было законных оснований уклоняться от призыва.