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Мобилизация в Украине: что нужно знать о вручении повесток на пляже

24 июля 2023 01:12
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вручение повесток на пляже: законно ли
Мужчине выписывают повестку. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Уже второй год в Украине продолжается полномасштабная война. И столько же в стране длится всеобщая мобилизация. В ряды ВСУ могут призвать военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. При этом представители ТЦК могут вручить повестку где угодно, даже на пляже.

Об этом рассказывают в оперативном командовании "Південь".

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Вручение повесток на пляже

В командовании отмечают, что повестки могут быть вручены в любом месте, в том числе и на пляже.

При этом там призывают не считать повестки наказанием. Ведь это один из методов налаживания коммуникации, повышения ответственности и сознания граждан.

"Где и когда вы получите повестку, не имеет принципиального значения. Сотрудники районных территориальных Центров комплектования и социальной поддержки уполномочены вручить ее — посетив ли по месту вашего проживания, встретив ли вас по маршруту вашего следования, или в других общественных местах", — говорится в сообщении.

Также там добавляют, если вы получили повестку, то должны явиться на сборные пункты в указанные сроки. И это не значит, что вас сразу отправят на фронт, поначалу это может быть только уточнение данных.

Кто может вручить повестку

В Оперативном командовании "Південь" сообщают, что повестка может быть вручена должностными лицами, предусмотренные законодательством.

Напомним, в Славуте Хмельницкой области осудили 33-летнего мужчину за уклонение от военной службы. Ему светит три года лишения свободы.

Подходящий к военной службе получил повестку и не явился в указанное время на сбор, чтобы отправиться на учебное собрание и пройти военную службу. Отмечается, что у него не было законных оснований уклоняться от призыва.

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