Вручення повісток на пляжі: чи законно

Чоловіку виписують повістку. Фото: Google

Вже другий рік поспіль в Україні триває повномаштабна війна. І стільки ж в країні триває загальна мобілізація. Відповідно до неї, до лав ЗСУ можуть призвати військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. При цьому представники ТЦК можуть вручити повістку, де завгодно, навіть, на пляжі.

Про це розповідають в оперативному командуванні "Південь".

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Вручення повісток на пляжі

В командуванні зазначають, що повістки можуть вручати у будь-якому місці. І на пляжі також.

При цьому там закликають не вважати повістки покаранням. Адже це лише один з методів налагодження комунікації, підвищення відповідальності та свідомості громадян.

"Де і коли ви отримаєте повістку, не має принципового значення. Співробітники районних територіальних Центрів комплектування і соціальної підтримки вповноважені вручити її — чи завітавши за місцем вашого проживання, чи зустрівши вас за маршрутом вашого прямування, чи в інших громадських місцях", — йдеться в повідомленні.

Також там додають, якщо ви отримали повістку, то маєте з'явитися на збірні пункти у вказані терміни. І це не значить, що вас відразу відправлять на фронт, спочатку це може бути лише уточнення даних.

Хто може вручити повістку

В Оперативному командуванні "Південь" повідомляють, що повістка може бути вручена посадовими особами, передбачені законодавством.

Нагадаємо, у Славуті Хмельницької області засудили 33-річного чоловіка за ухиляння від військової служби. Йому світить три роки позбавлення волі.

Придатний до військової служби отримав повістку і не з'явився в указаний час на збір, щоб вирушити на навчальні збори та пройти військову службу. Зазначається, що він не мав законних підстав ухилятися від призову.