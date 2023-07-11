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Мобилизация в Украине: кого точно не заберут

11 июля 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Кого не мобілізують примусово
Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине уже второй год продолжается полномасштабная война. И именно столько длится общая мобилизация, во время которой военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки и могут пополнить ряды ВСУ.

Впрочем, существует несколько категорий граждан, которые не могут быть призваны. Конечно, если они сами этого не захотят. Об этом говорится в ч.1 ст.23 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

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Согласно действующему законодательству, есть определенные категории украинцев, которых ни в коем случае не могут принудительно призвать.

Сообщается, что мобилизовать на военную службу можно только с согласия и только по месту жительства.

Следовательно, не могут мобилизовать:

  • тех, кто признан в установленном порядке лицом с инвалидностью;
  • женщин и мужчин, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
  • женщин и мужчин, самостоятельно воспитывающих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
  • женщин и мужчин, опекунов, попечителей, приемные родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • женщин и мужчин, опекунов, попечителей, приемных родителей, воспитывающих больного ребенка, или ребенка, получившего тяжелую травму;
  • женщин и мужчин, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы;
  • усыновителей, опекунов, попечителей, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
  • занятых уходом за больной женой, ребенком, а также родителями своими или жены, нуждающимися в постоянном уходе;
  • имеют жену из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супругов (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;
  • опекунов лица с инвалидностью, признанным судом недееспособным.

Напомним, в Киеве работники территориального центра комплектования придумали новый способ призыва военнообязанных к военкоматам.

Люди начали находить в многоэтажных домах письма с обращением к мужчинам. Один из таких был замечен в Голосеевском районе Киеве. Сотрудники ТЦК оставили приказы о проведении мобилизации. В них говорится, что до 18 августа этого года на территории района должны провести мобилизацию человеческих и транспортных ресурсов.

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