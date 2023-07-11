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Мобілізація в Україні: кого точно не заберуть

11 липня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Кого не мобілізують примусово
Військовозобов'язані у територіальному центрі комплектування. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні вже другий рік поспіль триває повномаштабна війна. І саме стільки триває загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки та можуть вступити до лав ЗСУ. 

Втім, існує кілька категорій громадян, яких не можуть призвати. Звісно, якщо вони самі того не захочуть. Про це йдеться у ч.1 ст.23 Закону України. "Про військовий обов'язок та військову службу".

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Кого точно не мобілізують примусово

Відповідно до чинного законодавства, є певні категорії українців, кого в жодному разі не можуть примусово мобілізувати.

Повідомляється, що мобілізувати на військову службу можна тільки за згодою та лише за місцем проживання.

Отже, не можуть мобілізувати:

  • тих, кого визнано в установленому порядку особою з інвалідністю;
  • жінкок та чоловіків, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років;
  • жінкок та чоловіків, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
  • жінкок та чоловіків, опікунів, піклувальників, прийомніихбатьки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • жінкок та чоловіків, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, які виховують хвору дитину, або дитину, яка отримала тяжку травму;
  • жінкок та чоловіків, на утриманні яких знаходиться повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І або ІІ групи;
  • усиновлювачів, опікунів, піклувальників, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;
  • зайнятих доглядом за хворою дружиною, дитиною, а також батьками своїми або дружини, які потребують постійного догляду;
  • мають дружину з числа осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків або батьків подружжя (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I або II групи;
  • опікунів особи з інвалідністю, визнаною судом недієздатною.

Нагадаємо, у Києві працівники територіального центру комплектування вигадали новий спосіб  призову військовозобов'язаних до військкоматів.

Люди почали знаходити в багатоповерхових будинках листи зі зверненням до чоловіків. Один з таких помітили у Голосіївському районі Києві. Працівники ТЦК залишили накази про проведення мобілізації. У них йдеться про те, що до 18 серпня цього року на території району повинні провести мобілізацію людських і транспортних ресурсів.

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