Мобилизация в Украине: кого могут вернуть в ТЦК и какие специалисты нужны

Мобилизированные украинцы. Фото: "Вечерний Киев"

С 24 февраля 2022 года в Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанными считаются мужчины от 18 до 60 лет. Они могут получить повестку и быть мобилизованными. Есть категории лиц, которых могут вернуть в ТЦК после отправки. Также есть украинцы, которых призывают в первую очередь.

Об этом сообщает NV.

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Мобилизация в Украине

В Украине мобилизация проходит только после постановления ВВК о пригодности к военной службе. Это происходит тогда, когда военнообязанный не имеет права на отсрочку или хочет служить добровольно, несмотря на наличие отсрочки.

Встать на защиту страны можно по призыву или на основе подписанного контракта. В Украине в первую очередь мобилизуют мужчин и женщин, имеющих опыт военной службы. Вручить повестку могут и гражданам, у которых нет опыта, однако их специальности нужны для ВСУ.

Кого призывают

По словам начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, мобилизованные без военного опыта проходят обучение в соответствии со своей военной специальностью, а офицеры запаса после военных кафедр — переподготовку для офицеров.

"Согласно определенным потребностям для доукомплектования воинских частей, призывают все категории и военно-учетные специальности. В первую очередь, конечно, отбирается личный состав, который уже имел опыт прохождения военной службы. Такие военнослужащие могут направляться непосредственно в боевые воинские части. Все остальные военнообязанные запаса, которые не проходили до этого военной службы, могут быть призваны только в учебные воинские части или в высшие учебные военные заведения для переподготовки", — объяснил Горбач.

Начальник Кременчугского территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Роман Сушко рассказал, что за повесткой принимают 90% на его территории, а добровольно без повестки в ТЦК приходят 10% мужчин и женщин.

К мобилизации нужно готовиться всем мужчинам и женщинам, признанным пригодными или ограниченно пригодными.

"Все, кто прошел ВВК, признан годным и не имеет право на отсрочку, однозначно будут призывать. Те кто ограниченно годны — смотрим, какая у него статья, какие ограничения, и тогда уже согласовываем с областным ТЦК и они нам определяют, куда их можно направить. Потому, что были такие воинские части, которые принимали и ограниченно годных", — говорит Сушко.

Мобилизации подлежат:

пригодные и ограниченно пригодные военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, которые находятся в запасе и имеют или не имеют опыта службы и не имеют отсрочки;

пригодные и ограниченно пригодные мужчины от 18 до 27 лет, если они проходят службу в запасе и не имеют отсрочки;

пригодные и ограниченно пригодные женщины от 18 до 60 лет, если они окончили высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получили первоначальное звание и не имеют отсрочки;

все женщины от 18 до 60 лет, стоящие на военном учете, если они пригодны по состоянию здоровья и не имеют отсрочки;

исключены и сняты с военного учета, если ВВК признает их пригодными и они не совершали тяжкого и особо тяжкого преступления;

лица с инвалидностью от 18 до 60 лет, если ВВК признает пригодными или ограниченно пригодными к службе по собственному желанию;

военнообязанные от 18 до 60 лет, признанные годными и ограниченно годными, имеющие отсрочку — добровольно;

Какие специалисты нужны

По словам полковника, руководителя Львовского областного ТЦК Александра Тищенко, даже если мужчина служил, после получения мобилизационного распоряжения никого сразу на "ноль" не бросают.

"Если лицо служило, тогда направляют в пункт постоянной дислокации воинской части. Там в течение 3-4 недель проходит боевое слаживание. Зато всех, кто не служили, мы направляем в учебные центры", — говорит Тищенко.

Он рассказал, что в настоящее время учебные центры могут специализироваться на разных военных специальностях. Это учитывают в первую очередь. К тому же на фронт нужны все военные специальности.

"Потребности есть во всех военных специальностях — это пехота, танкисты, артиллеристы, летчики, а также десантники. Каждый учебный центр имеет свою специфику. В зависимости от специальности, направляем людей в соответствующие учебные центры", — объяснил Тищенко.

Он добавил, что в учебном центре мобилизованных проверяют и начинают обучение или могут вернуть в ТЦК.

Возвращение в ТЦК

Вследствие изменения от приказа МО № 490 уменьшено количество болезней, из-за которых можно признать военнообязанного непригодным к службе. К тому же украинское законодательство предусматривает, что после признания военнообязанного годным или ограниченно годным к службе, он прибывает в учебный центр. После этого снова проверяется состояние его здоровья. Если результаты будут неудовлетворительные, такого военнообязанного могут вернуть в ТЦК.

Военкомат будет направлять такого мобилизованного на службу соответственно его состоянию здоровья и морально-психологическим качествам. Например, высокие требования в учебных заведениях для десантно-штурмовых войск, морской пехоты, водолазов и других.

"Отбор проводится очень серьезный, поэтому не каждый туда может попасть. Даже если очень желает служить в ДШВ, он может туда не попасть. Тщательно отбирают военнообязанных потому, что их, в частности, направляют на обучение за границу. Если же мобилизованный туда не попадает, то мы его перенаправляем в другой учебный центр", — рассказал Сушко.

Напомним, в Украине уже полноценно работает Единый электронный реестр военнообязанных под названием "Оберег". Он постоянно дополняется новой информацией и по состоянию на 4 октября наполнен более чем на 90%. Благодаря реестру ТЦК получат данные всех украинских военнообязанных и смогут поставить мужчину на военный учет без его личной явки в территориальный центр.