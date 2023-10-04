Мобілізація в Україні: кого можуть повернути в ТЦК та які спеціалісти потрібні

Мобілізовані українці. Фото: "Вечірній Київ"

З 24 лютого 2022 року в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язаними вважаються чоловіки від 18 до 60 років. Вони можуть отримати повістку та бути мобілізованими. Існують категорії осіб, яких можуть повернути в ТЦК після відправлення. Також є українці, яких призивають першочергово.

Про це повідомляє NV.

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Мобілізація в Україні

В Україні мобілізація відбувається лише після постанови ВЛК про придатність до військової служби. Це відбувається тоді, коли військовозобов'язаний не має права на відстрочку або хоче служити добровільно попри наявність відстрочки.

Стати на захист країни можна через призов або на основі підписаного контракту. В Україні першочергово мобілізують чоловіків та жінок, які мають досвід військової служби. Вручити повістку можуть й громадянам, які не мають досвіду, однак їх спеціальності потрібні для ЗСУ.

Кого призивають

За словами начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, мобілізовані без військового досвіду проходять навчання відповідно до своєї військової спеціальності, а офіцери запасу після військових кафедр — перепідготовку для офіцерів.

"Відповідно до визначених потреб для доукомплектування військових частин, призивають усі категорії і військово-облікові спеціальності. В першу чергу, звичайно, відбирається особовий склад, який вже мав досвід проходження військової служби. Такі військовослужбовці можуть направлятися безпосередньо до бойових військових частин. Всі решта військовозобов'язані запасу, які не проходили до цього військової служби, можуть бути призвані тільки до навчальних військових частин або до вищих навчальних військових закладів для перепідготовки", ― пояснив Горбач.

Начальник Кременчуцького територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Роман Сушко розповів, що за повісткою приймають 90% на його території, а добровільно без повістки в ТЦК приходять 10% чоловіків та жінок.

До мобілізації потрібно готуватися всім чоловікам та жінкам, яких визнали придатними або обмежено придатними.

"Усі, хто пройшов ВЛК, визнаний придатним та не має право на відстрочку, однозначно будуть призивати. Ті, хто обмежено придатні — дивимося, яка у нього стаття, які обмеження, і тоді вже погоджуємо з обласним ТЦК, і вони нам визначають, куди їх можна направити. Тому, що були такі військові частини, які брали й обмежено придатних", ― говорить Сушко.

Мобілізації підлягають:

придатні та обмежено придатні військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, які знаходяться в запасі й мають чи не мають досвіду служби та не мають відстрочки;

придатні та обмежено придатні чоловіки від 18 до 27 років, якщо вони проходять службу в запасі й не мають відстрочки;

придатні та обмежено придатні жінки від 18 до 60 років, якщо вони закінчили вищий військовий навчальний заклад або військову кафедру і отримали первинне звання та не мають відстрочки;

усі жінки від 18 до 60 років, які стоять на військовому обліку, якщо вони придатні за станом здоров’я та не мають відстрочки;

виключені та зняті з військового обліку, якщо ВЛК визнає їх придатними й вони не вчиняли тяжкого та особливо тяжкого злочину;

особи з інвалідністю від 18 до 60 років, якщо ВЛК визнає придатними або обмежено придатними до служби ― за власним бажанням;

військовозобов'язані від 18 до 60 років, визнані придатними та обмежено придатними, які мають відстрочку ― добровільно;

Які спеціалісти потрібні

За словами полковника, керівника Львівського обласного ТЦК Олександра Тіщенка, навіть якщо чоловік служив, після отримання мобілізаційного розпорядження нікого відразу на "нуль" не кидають.

"Якщо особа служила, тоді скеровують до пункту постійної дислокації військової частини. Там упродовж 3−4 тижнів проходить бойове злагодження. Натомість усіх, хто не служили, ми скеровуємо до навчальних центрів", ― каже Тіщенко.

Він розповів, що наразі навчальні центри можуть спеціалізуватися на різних військових фахах. На це зважають першочергово. До того ж наразі на фронт потрібні усі військові спеціальності.

"Потреби є у всіх військових спеціальностях — це піхота, танкісти, артилеристи, льотчики, а також десантники. Кожен навчальний центр має свою специфіку. Залежно від фаху, скеровуємо людей до відповідних навчальних центрів", ― пояснив Тіщенко.

Він додав, що в навчальному центрі мобілізованих перевіряють і розпочинають навчання або можуть повернути в ТЦК.

Повернення в ТЦК

Внаслідок зміни від наказу МО № 490 зменшено кількість хвороб, через які можна визнати військовозобов'язаного непридатним до служби. До того ж українське законодавство передбачає, що після визнання військовозобов'язаного придатним або обмежено придатним до служби, він прибуває до навчального центру. Після цього знову перевіряється стан його здоров’я. Якщо результати будуть незадовільні, такого військовозобов'язаного можуть повернути в ТЦК.

Військкомат буде направляти такого мобілізованого на службу відповідно його стану здоров’я та морально-психологічних якостей. Наприклад, високі вимоги в навчальних закладах є для десантно-штурмових військ, морської піхоти, водолазів та інших.

"Відбір проводиться дуже серйозний, тому не кожний туди може потрапити. Навіть, якщо дуже бажає служити в ДШВ, він може туди не потрапити. Ретельно відбирають військовозобов'язаних тому, що їх, зокрема, направляють на навчання за кордон. Якщо ж мобілізований туди не потрапляє, то ми його перенаправляємо в інший навчальний центр", ― розповів Сушко.

Нагадаємо, в Україні вже повноцінно працює Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних під назвою "Оберіг". Він постійно доповнюється новою інформацією й станом на 4 жовтня наповнений на понад 90%. Завдяки реєстру ТЦК отримають дані всіх українських військовозобов'язаних й зможуть поставити чоловіка на військовий облік без його особистої явки до територіального центру.