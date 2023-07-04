Мобилизация в Украине: могут ли уклоняться подать в розыск

Мобилизация в Украине: могут ли уклониста подать в розыск
В Украине второй год подряд идет общая мобилизация. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет вручают повестки. Уклоняющиеся от службы могут оказаться в специальной поисковой базе МВД.
Адвокат Роман Симутин утверждает, что внесение таких данных незаконно. Об этом он рассказал в своем youtube-канале.
Основания для розыска
Сообщается, что в Украине разработана специальная база МВД "Армор".
База содержит максимум фактов о проверяемом лице: от регистрации транспортных средств до правонарушений.
"Внесение данных призывника о розыске в информационно-поисковую систему МВД "Армор" — полная профанация. Представьте, чтобы кто-то обратился в полицию и попросил объявить кого-то в розыск таким образом, как сейчас это делается. Ему бы ответили — ты болен? Хочешь, чтобы меня посадили? Где законные основания? Давай постановление следователя о розыске, определении суда о задержании и т.д.", — говорит Симутин.
Правоохранители вносят данные в базу только на основании обращения ТЦК о доставке.
Кто может задержать уклоняющегося?
По словам адвоката, на сегодняшний день никаких правовых оснований для задержания, а особенно для применения силы и спецсредств у структуры ТЦК нет, потому что ее официально не уполномочили для таких действий.
В случае незаконного задержания адвокат советует ничего не подписывать, не давать свои данные.
Напомним, довольно часто врученная повестка носит лишь информационный характер. Мужчин сообщают о продлении срока общей мобилизации или же просят прийти в военкомат только для обновления данных.