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Мобилизация в Украине: могут ли уклониста подать в розыск

4 июля 2023 03:06
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мобилизация в Украине: могут ли уклоняться подать в розыск
Мужчины в военкомате. Фото: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине второй год подряд идет общая мобилизация. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет вручают повестки. Уклоняющиеся от службы могут оказаться в специальной поисковой базе МВД.

Адвокат Роман Симутин утверждает, что внесение таких данных незаконно. Об этом он рассказал в своем youtube-канале.

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Основания для розыска

Сообщается, что в Украине разработана специальная база МВД "Армор".

База содержит максимум фактов о проверяемом лице: от регистрации транспортных средств до правонарушений.

"Внесение данных призывника о розыске в информационно-поисковую систему МВД "Армор" — полная профанация. Представьте, чтобы кто-то обратился в полицию и попросил объявить кого-то в розыск таким образом, как сейчас это делается. Ему бы ответили — ты болен? Хочешь, чтобы меня посадили? Где законные основания? Давай постановление следователя о розыске, определении суда о задержании и т.д.", — говорит Симутин.

Правоохранители вносят данные в базу только на основании обращения ТЦК о доставке.

Кто может задержать уклоняющегося?

По словам адвоката, на сегодняшний день никаких правовых оснований для задержания, а особенно для применения силы и спецсредств у структуры ТЦК нет, потому что ее официально не уполномочили для таких действий.

В случае незаконного задержания адвокат советует ничего не подписывать, не давать свои данные.

Напомним, довольно часто врученная повестка носит лишь информационный характер. Мужчин сообщают о продлении срока общей мобилизации или же просят прийти в военкомат только для обновления данных.

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